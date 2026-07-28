Municipis de l'Alt Urgell endureixen l'accés a riberes i gorgs davant l'onada de calor i el risc d'incendi
Bassella i Coll de Nargó ho fan via decret municipal, mentre que Organyà s'hi suma a instàncies dels Agents Rurals
ACN
Diversos municipis de l'Alt Urgell han endurit aquest estiu l'accés a espais naturals amb gorgs i rieres que atreuen un gran nombre de banyistes, en un context de dies de calor intensa i risc d'incendi forestal. Bassella i Coll de Nargó han regulat via decret municipal l'accés a la Ribera Salada i als rius Sellent i Valldarques, respectivament, recolzant-se en les directrius del Pla Alfa dels Agents Rurals. Organyà, en canvi, ha restringit l'accés a Les Basses de Fontanet i a la zona recreativa de la Font de Bordanera a instàncies dels Agents Rurals, sense que hi hagi ni un nivell de risc que ho exigeixi ni un decret municipal que ho empari. Els ajuntaments justifiquen les mesures per evitar accidents i actes incívics.
Bassella va deixar de tenir restriccions absolutes a la Ribera Salada per part del Pla Alfa el passat 25 de juliol. Des de llavors, el municipi ha oscil·lat entre els nivells 3 i 4 de risc d'incendi i ha continuat restringint l'accés a la zona mitjançant decret municipal. Dilluns, però, l'ajuntament va aixecar el decret, tot i encara ser vigent el nivell 3 del Pla Alfa.
L'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, ha explicat que “vam decidir tancar-ho recolzant-nos amb el nivell del Pla Alfa, que permet prohibir les activitats que suposen un risc d'incendi forestal”. Segons Barbens, el municipi es troba a la cua de la Ribera Salada i, a diferència de Lladurs o Castellar de la Ribera, al Solsonès, no disposa d'una ordenança pròpia per regular-ne l'accés, motiu pel qual s'ha recolzat en el nivell del Pla Alfa per demanar als Agents Rurals que tanquessin els accessos. L'alcaldessa ha afegit que apliquen aquesta mesura dissuasiva perquè, si els municipis del Solsonès tanquen els seus espais a través de l'ordenança, les zones recreatives al voltant de Bassella reben molta més afluència i el risc de massificació —i, per tant, d'incendi— augmenta.
Tot i l'aixecament del decret, els accessos a la Ribera Salada al voltant del poble d'Ogern continuaven tancats dilluns amb cintes col·locades pels Agents Rurals. Així mateix, Barbens va reconèixer que mentre no es reactivin les restriccions, “s'hi pot accedir amb respecte i seny”.
Coll de Nargó no descarta noves restriccions
A Coll de Nargó, l'alcalde Sergi Ubach ha detallat que també van regular via decret l'accés a l'àmbit dels rius Sellent i Valldarques entre els dies 20 i 26 de juliol, recolzant-se en el marc normatiu que estableix el nivell 3 del Pla Alfa i atenent que “correspon a l'ajuntament vetllar per la seguretat de les persones i la protecció del medi natural dins el seu àmbit competencial”. Tot i que el nivell 3 del Pla Alfa no prohibeix explícitament l'accés als espais naturals per banyar-s'hi, sí que suspèn qualsevol ús de foc en espais oberts. Ubach ha sustentat la mesura en aquesta prohibició, ja que en aquestes zones s'han detectat casos de persones fent foc o barbacoes molt a prop de la massa forestal, i l'ajuntament ha optat per tancar-ne l'accés de manera preventiva.
El decret va deixar d'estar en vigor a les 24.00 hores d'aquest passat dilluns. El municipi es manté en el nivell 2 del Pla Alfa. Ubach ha remarcat que els Agents Rurals apunten que encara podrien tornar a restringir l'accés, i no ha descartat reactivar el decret si el risc d'incendi augmenta.
Organyà lamenta el poc civisme d'alguns visitants
El cas d'Organyà és diferent del de Bassella i Coll de Nargó. Els espais de Les Basses de Fontanet i la zona recreativa de la Font de Bordanera es mantenen tancats sense que el nivell de risc del Pla Alfa ho exigeixi ni hi hagi un decret municipal que reguli l'accés. Segons explica l'alcalde del municipi, Celestí Vila, la mesura respon a una recomanació dels Agents Rurals. Vila ha detallat que la restricció es deu a l'increment de vehicles aparcats sobre camps privats i a un augment dels actes incívics detectats en aquests espais naturals, un principi similar al de Coll de Nargó tot i que aquí el focus no és el foc sinó l'aparcament irregular i el mal ús de l'espai. “Ja ens va bé que continuïn vetats els accessos, cada cop ve més gent i és un entorn delicat aquests dies de calor, on els actes incívics van en augment”, ha afirmat Vila, que ha dit que davant l'avís d'una nova onada de calor en els pròxims dies, “no farà cap mal” que l'accés a aquests espais continuï tancat.
Temperatures rècord al Prepirineu
Els alcaldes d'aquests tres municipis emmarquen les seves decisions en un context de temperatures rècord i escassetat de pluges a la comarca en les darreres setmanes, una situació que mantindria latent el perill d'incendi forestal malgrat les oscil·lacions en el nivell oficial del Pla Alfa. A banda del risc d'incendi directe, els ajuntaments també apunten a l'abandonament de deixalles i burilles als espais naturals com un factor que n'agreuja el perill.
Aquestes restriccions, tanmateix, xoquen amb la manca d'alternatives gratuïtes per refrescar-se a la zona, ja que amb l'accés vetat a rius i gorgs, els banyistes només poden optar per piscines municipals o de clubs, on cal pagar entrada.
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