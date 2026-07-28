El Retaule de Sant Ermengol torna al claustre per mirar cap al futur
La peça teatral estrena noves escenes, projeccions i música en l’inici d’un procés de renovació que culminarà amb el 70è aniversari de la primera representació, el 2027
El Retaule de Sant Ermengol tornarà a convertir el claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell en un escenari teatral del 7 al 15 d’agost. La 51a edició de l’espectacle arriba amb noves escenes històriques, millores tècniques i un projecte educatiu que vol apropar la figura del bisbe Ermengol als escolars. La proposta, que mobilitza un centenar de persones entre actors, actrius i equips tècnics, obre també una etapa de renovació progressiva en dues fases amb la mirada posada en el 70è aniversari de la primera representació, que es va fer el 1957 i que se celebrarà el 2027.
La nova edició es va presentar ahir amb la participació de la presidenta de l’Associació del Retaule, Sonia Lanau; el director artístic, Xavier Piguillem, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. L’organització ha plantejat aquesta edició com un pas més en l’evolució de l’espectacle després de l’etapa de transició de l’any passat, en què es va duplicar el nombre d’espectadors fins a superar les 700 persones.
Entre les novetats d’aquest any hi ha la incorporació d’una nova escena dedicada a la consagració de l’església de Sant Pere de Frontanyà, actualment Sant Pere de la Portella. El passatge recrearà una conversa entre el bisbe Ermengol i el jove comte Ermengol II, una situació documentada que permet aprofundir en la dimensió humana del personatge i en el seu paper en la societat del seu temps.
El muntatge també ampliarà la representació de la Batalla de Còrdova, amb la incorporació per primera vegada d’una part del combat directament sobre l’escenari. Fins ara, l’obra ja mostrava els moments de preparació i les conseqüències de la batalla, però enguany l’acció es completarà amb la recreació del conflicte.
A les novetats narratives s’hi afegiran canvis en l’apartat tècnic. Cada escena comptarà amb projeccions visuals específiques i es renovarà i ampliarà la música que acompanya la representació, amb la voluntat de reforçar el ritme i actualitzar la posada en escena sense perdre l’essència de l’espectacle.
El Retaule manté també el seu caràcter de projecte intergeneracional i de ciutat. El muntatge implica un centenar de persones i entre un 20% i un 25% dels participants són infants i joves. En concret, hi participen una desena llarga de nens i nenes i entre sis i set joves, una presència que l’organització considera clau per garantir el relleu generacional d’una tradició teatral que forma part del calendari cultural de la Seu.
L’alcalde, Joan Barrera, ha reivindicat el compromís de la junta, de l’equip artístic i del conjunt de voluntaris que fan possible cada edició i ha remarcat el paper del Retaule com a element de divulgació de la història i la identitat de la ciutat. L’Ajuntament ha reiterat el seu suport a la continuïtat del projecte.
La renovació de l’espectacle també es vol traslladar a les aules. Una de les principals novetats d’aquesta edició serà la creació de l’Auca de Sant Ermengol, un recurs pedagògic que vol presentar als infants la figura del bisbe des d’una perspectiva històrica i civil, més enllà de la seva dimensió religiosa.
L’auca ha estat encarregada a la historiadora, il·lustradora i participant del Retaule Laura de Castellet i es presentarà als centres de primària coincidint amb la festivitat de Sant Ermengol, el 3 de novembre. El material es distribuirà perquè els alumnes puguin pintar i treballar les diferents escenes a l’aula, mentre que també se’n farà una edició completa en color destinada al públic general.
La iniciativa vol posar el focus en la tasca del bisbe Ermengol en la construcció del territori, especialment en la seva intervenció en ponts, camins i infraestructures, i contribuir a fer arribar la seva figura a les noves generacions.
Amb aquestes novetats, el Retaule inicia el camí cap al 70è aniversari de la seva primera funció, una commemoració que l’organització prepara en dues etapes de canvis progressius. L’objectiu és mantenir viu un espectacle que, des del claustre de la Catedral, ha convertit la història de Sant Ermengol en una representació compartida per diverses generacions de la Seu d’Urgell.
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