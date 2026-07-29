Els Bombers treballen en un incendi en una zona de difícil accés a més de 2.000 metres a Os de Civís
Traslladen fins al foc efectius amb helicòpter amb la col·laboració dels Bombers d’Andorra
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ACN
Os de Civís
Els Bombers treballen des de poc després de dos quarts de dues en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme d’Os de Civís, a l’Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d’altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres per la qual cosa s’han mobilitzat 3 helicòpters dels Bombers d’Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ.
A més a més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i sis dotacions terrestres mobilitzades a la zona.
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