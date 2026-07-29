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Els Bombers treballen en un incendi en una zona de difícil accés a més de 2.000 metres a Os de Civís

Traslladen fins al foc efectius amb helicòpter amb la col·laboració dels Bombers d’Andorra

L'incendi declarat aquest migdia a Os de Civís

L'incendi declarat aquest migdia a Os de Civís / Bombers de la Generalitat

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ACN

Os de Civís

Els Bombers treballen des de poc després de dos quarts de dues en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme d’Os de Civís, a l’Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d’altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres per la qual cosa s’han mobilitzat 3 helicòpters dels Bombers d’Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ.

A més a més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i sis dotacions terrestres mobilitzades a la zona.

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