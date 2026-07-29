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Els Bombers troben una parapentista sana i estàlvia després d'una nit de recerca a Organyà

Un testimoni va alertar de la caiguda d'una ala del parapent, activant un dispositiu de recerca duna desena de dotacions catalanes i andorranes

Els Bombers de la Generalitat i els andorrans s'han mobilitzat amb una desena de dotacions

Els Bombers de la Generalitat i els andorrans s'han mobilitzat amb una desena de dotacions / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han trobat sana i estàlvia aquest matí una parapentista que va caure dimarts a la nit a Organyà. L'avís a emergències el va fer un testimoni que afirmava haver presenciat com queia una de les ales del parapent de l'andorrana de 50 anys, a les 21.07 hores. Entre el cos d'emergències català i l'andorrà van activar una desena de dotacions entre les quals, de les catalanes hi havia dues terrestres, una canina, una unitat de drons i una del GRAE.

La recerca es va portar a terme per la zona del barranc de Fontanella i ha durat tota la nit fins a les 7 del matí, quan han trobat la cadira i altres restes del parapent, però no la parapentista. Així i tot, poc més tard l'han trobat al pàrquing on havia aparcat el seu cotxe, sana i estàlvia i sense requerir assistència mèdica. Ella no havia arribat a trucar a emergències per a demanar ajuda, l'únic avís que va rebre emergències va ser el del testimoni de la seva caiguda.

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