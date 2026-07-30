'La Urgell’, una nova assessora virtual pionera al Pirineu, que oferirà informació turística les 24 hores
La Seu posa una urgellenca de format tecnològic al capdavant de l’oficina de turisme que mai no tanca
La Seu d’Urgell posa en marxa una nova oficina de turisme que no abaixarà mai la persiana. Turisme Seu ha presentat ‘La Urgell’, una assessora virtual que estarà disponible les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any per facilitar informació turística i cultural de la ciutat i de l’Alt Urgell tant als visitants com a la ciutadania. La nova eina, pionera al Pirineu, vol reforçar el servei que ofereix l’Oficina de Turisme i situar la capital urgellenca en l’avantguarda de l’aplicació de la tecnologia al sector turístic.
La regidora de Turisme, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo, han presentat aquest dimecres la plataforma, que neix amb la voluntat de donar resposta a les consultes dels visitants també fora de l’horari d’obertura de l’oficina. Tó ha definit la nova eina com «una eina de territori per al territori», ja que ha estat desenvolupada per una empresa de l’Alt Urgell, en una aposta pel talent local.
La nova assessora virtual pren el nom d’Urgell, la gegantera de la Seu, un dels símbols de la ciutat. La seva imatge reprodueix la figura amb la vestimenta tradicional del Ball Cerdà, declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. La tria busca dotar la nova eina d’una identitat pròpia i convertir-la en una ambaixadora digital del patrimoni, les tradicions i la cultura de la ciutat i la comarca.
‘La Urgell’ podrà respondre consultes relacionades amb el patrimoni, les rutes de senderisme i BTT, la gastronomia, els allotjaments, la restauració, l’agenda cultural i els esdeveniments, així com sobre els diferents serveis disponibles a la ciutat. També permetrà consultar propostes per a famílies, activitats i informació pràctica per preparar una estada o resoldre dubtes un cop el visitant ja es trobi a la Seu.
Un dels trets diferencials de la plataforma és que no generarà respostes a partir d’informació genèrica disponible a internet. El sistema treballa exclusivament amb continguts validats i incorporats pels serveis municipals, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat de les dades. Quan no disposi de la informació necessària per respondre una consulta, ho farà saber a l’usuari i el derivarà a l’Oficina de Turisme.
Els responsables de la iniciativa han remarcat que l’assessora virtual no pretén substituir l’atenció presencial dels informadors turístics, sinó actuar com un servei complementari que permeti ampliar l’accés a la informació. L’eina també pot ser utilitzada pel sector turístic i l’hostaleria, que podrà derivar-hi els seus clients perquè puguin obtenir informació actualitzada de manera immediata.
La plataforma també incorporarà informació específica durant les principals dates del calendari de la ciutat, com ara la Festa Major, la Fira de Sant Ermengol o la programació cultural. En aquests casos, els usuaris podran consultar els programes, la ubicació dels actes, les zones d’aparcament, els preus o les activitats infantils, entre altres dades pràctiques.
‘La Urgell’ estarà disponible inicialment en català, castellà, francès, anglès i alemany, amb l’objectiu d’arribar tant al públic local com als principals perfils de visitants de la capital de l’Alt Urgell.
L’accés a l’assessora virtual es farà a través de la pàgina web de Turisme La Seu i també està previst incorporar-la a la pantalla situada a l’entrada de l’Oficina de Turisme i als diferents canals digitals municipals. Durant la presentació, Juanjo Jarauta, creador de la plataforma i responsable de l’estudi urgellenc Snow, en va mostrar el funcionament amb diverses consultes habituals dels visitants, relacionades amb l’allotjament, la restauració i les activitats que es poden fer a la comarca.
L’Ajuntament considera que el projecte és una eina en evolució que s’anirà ampliant i actualitzant amb nous continguts i informació sobre els esdeveniments de la ciutat. L’objectiu final és millorar l’atenció als visitants i reforçar la imatge de la Seu d’Urgell com a destinació turística innovadora, accessible i vinculada al territori.
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