Roger Mas encapçala un Festimariu amb una trentena d'activitats entre música, literatura, natura i gastronomia
El festival d'Estamariu celebrarà la quarta edició de l'11 al 13 de setembre amb novetats com un recital de poesia catalana i occitana, activitats de natura i una proposta gastronòmica ampliada
El Festival de les Arts i la Cultura Festimariu celebrarà la quarta edició de l'11 al 13 de setembre a Estamariu, amb una programació que reunirà prop d'una trentena de propostes culturals i artístiques. Organitzat per la Fundació Planes Corts, el certamen reforça la seva aposta per combinar música, literatura, arts plàstiques, patrimoni, natura i gastronomia, consolidant-se dins l'oferta cultural de l'Alt Urgell i del conjunt del Pirineu.
El principal reclam musical serà el concert del cantautor solsoní Roger Mas, que actuarà dissabte 12 de setembre a les nou del vespre a l'església romànica de Sant Vicenç. L'actuació tindrà com a escenari les pintures murals conservades a l'absis del temple. Les entrades ja estan disponibles de manera anticipada.
La programació musical començarà divendres amb el concert gratuït de la cantant de jazz Celeste Alías i el guitarrista Santi Careta, també a l'església de Sant Vicenç, amb accés per ordre d'arribada fins a completar l'aforament. Dissabte a la tarda, la plaça de la Font Vella acollirà l'actuació dels Ribatònics, grup especialitzat en música tradicional i folk.
Una de les propostes singulars serà el taller dedicat al rabequet, conegut com el violí de pastor. Dirigit per Jordi Maria Macaya i organitzat per l'Escola Folk del Pirineu, inclourà la construcció artesanal de l'instrument, una sessió de tècnica i un concert final obert al públic. També es repetirà el taller de cançó improvisada amb Pep Lizandra i Allona Riera, que culminarà amb una cercavila de corrandes pels carrers del poble.
El festival mantindrà les activitats d'animació amb el Cabaret Pagès de l'Esperanceta de Casa Gassia, mentre que diumenge els Moixons del Segre recorreran els carrers amb una cercavila de flabiols i tamborins. La jornada es completarà amb un taller de circ i espectacle final dels Improvistos Krusy Show, dirigits pel bellverenc Pere Toro, que enguany incorporaran també un taller de bombolles de sabó. El tancament musical anirà a càrrec del trio Swing Boopers, amb un repertori de swing, blues i rock & roll.
Les arts plàstiques continuaran ocupant un lloc destacat amb una instal·lació col·lectiva en què una trentena d'artistes pirinencs reinterpretaran un abeurador de gallines. Les obres s'exposaran pels carrers d'Estamariu, mentre que les creacions juvenils es podran veure a l'Era de Cal Perotes. Paral·lelament, l'Espai Joan Planes acollirà una exposició del col·lectiu l'Aparador, i durant tot el cap de setmana hi haurà un mercat d'artesania i uns jocs de fusta dissenyats pel fuster Pep Rafanell.
L'oferta gastronòmica també s'ampliarà amb una mostra de productes artesans i un tast guiat de formatges conduït per Aleix Solé, amb la col·laboració de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Com a novetat, l'enòleg Bernat Feliu dirigirà un maridatge entre els formatges i el vi KADINO, elaborat per Vinyes d'Estamariu en una finca situada a 1.365 metres d'altitud.
Les lletres guanyaran protagonisme amb un recital de poesia catalana i occitana en què participaran Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Arasa, Marco Mastrocola i Eloi Planes, amb l'acompanyament musical de la violinista Núria Llobet. El festival també estrenarà la Biblioteca de Cal Parramon amb la presentació del llibre Bajo el mismo cielo, de Paco Boya, i programarà una sessió de contacontes infantils a càrrec d'Anna Bonet.
La natura completarà la programació amb una sortida ornitològica guiada per Jordi Dalmau, d'Aubèrria, un bany de bosc conduït per Teresa Ruiz, d'Àrnica Centre, i una visita comentada a l'església de Sant Vicenç amb l'historiador Albert Villaró. El públic familiar també podrà participar en un taller d'origami dedicat a la construcció d'ocells de paper.
Amb aquesta nova edició, el Festimariu amplia la diversitat de disciplines i reforça la voluntat d'oferir una proposta cultural vinculada al patrimoni, el paisatge i la creació contemporània en un entorn rural del Pirineu.
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