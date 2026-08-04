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Controlat un incendi de vegetació agrícola a la Seu d'Urgell

El foc s'ha declarat en un zona d'horts i barraques i es treballa per apagar la palla que crema

Camions dels Bombers de la Generalitat

Camions dels Bombers de la Generalitat / Bombers de la Generalitat / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers donen per confinat, però no extingit, un foc que crema des de poc abans de les 8 del matí a una zona d'horts a la Seu d'Urgell. El foc s'ha declarat a la zona de Cantacorbs i ha afectat uns horts i unes barraques.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb 7 dotacions que han pogut donar per controlat l'incendi prop de les deu del matí, tot i que s'ha demanat la presència d'un tractor amb pala per poder remoure la palla que cremava en somort, per a evitar revifalles.

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