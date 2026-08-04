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L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell bat un rècord històric d'operacions al juliol, amb 1.063 moviments

Un terç correspon a l'activitat de serveis públics com el GRAE, el SEM i els Bombers de la Generalitat

L'avió d'Air Nostrum que cobreix la ruta entre l'aeroport d'Andorra-La Seu i Palma de Mallorca, a la pista d'aterratge

L'avió d'Air Nostrum que cobreix la ruta entre l'aeroport d'Andorra-La Seu i Palma de Mallorca, a la pista d'aterratge / Albert Lijarcio

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ACN

La Seu d'Urgell

L'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de las Generalitat. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra "reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals i altres emergències al territori".

"Aquest rècord d'operacions demostra el potencial de l'Aeroport Andorra-La Seu i, especialment, el seu valor com a infraestructura de servei públic", ha afirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, qui ha afegit que "és un equipament estratègic per al Pirineu que contribueix a la connectivitat del territori, però també a la seguretat de les persones, donant suport als serveis d’emergència i als operatius de protecció civil."

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L'Aeroport Andorra-La Seu disposa d'instal·lacions al servei de diversos organismes públics, com el GRAE (Grup d'Actuacions Especials), especialitzat en rescats de muntanya, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Aquesta funció reforça el seu valor com a infraestructura estratègica de servei públic i la seva contribució a l'equilibri territorial, especialment en una àrea amb característiques geogràfiques singulars i necessitats específiques de connectivitat, segons assenyala Territori.

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L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell bat un rècord històric d'operacions al juliol, amb 1.063 moviments

L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell bat un rècord històric d'operacions al juliol, amb 1.063 moviments

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