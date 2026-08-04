L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell bat un rècord històric d'operacions al juliol, amb 1.063 moviments
Un terç correspon a l'activitat de serveis públics com el GRAE, el SEM i els Bombers de la Generalitat
ACN
L'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de las Generalitat. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra "reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial, especialment com a base de suport per a les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals i altres emergències al territori".
"Aquest rècord d'operacions demostra el potencial de l'Aeroport Andorra-La Seu i, especialment, el seu valor com a infraestructura de servei públic", ha afirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, qui ha afegit que "és un equipament estratègic per al Pirineu que contribueix a la connectivitat del territori, però també a la seguretat de les persones, donant suport als serveis d’emergència i als operatius de protecció civil."
L'Aeroport Andorra-La Seu disposa d'instal·lacions al servei de diversos organismes públics, com el GRAE (Grup d'Actuacions Especials), especialitzat en rescats de muntanya, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Aquesta funció reforça el seu valor com a infraestructura estratègica de servei públic i la seva contribució a l'equilibri territorial, especialment en una àrea amb característiques geogràfiques singulars i necessitats específiques de connectivitat, segons assenyala Territori.
- Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- El Marroc, la fàbrica d’Europa