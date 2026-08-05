Una productora impulsa a Estamariu una escola de cinema que aspira a tenir continuïtat tot l'any
Una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys ha rodat aquesta setmana un curt sota les ordres de Joan Gil que es projectarà al setembre al Cine Guiu
ACN
El cineasta Joan Gil, al capdavant de la productora The Cast, ha impulsat aquest estiu a Estamariu (Alt Urgell) una escola de cinema amb la voluntat de donar-li continuïtat tot l'any, amb cursos intensius, classes magistrals i altres activitats formatives dirigides a professionals del sector audiovisual. Hi han participat una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys, que en un curs intensiu de deu dies han rebut classes de guió, so, fotografia, muntatge i interpretació a càrrec de professionals en actiu del sector, alguns nominats als premis Gaudí, Goya i BAFTA. Els alumnes han rodat un curtmetratge que es projectarà al setembre al Cine Guiu de la Seu d'Urgell.
El curs va començar la setmana passada i conclou aquest dijous. Segons ha explicat Gil, la idea era “fer una introducció en el món del cinema” oberta a qualsevol edat i a gent de la comarca, amb un format “molt personalitzat” per a una desena de persones. Finalment, n'hi han participat fins a una dotzena.
En només deu dies, l'escola ha intentat recollir “totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula”, ha detallat Gil. El primer dia els alumnes van definir una idea i un guió que ha fet de fil conductor de la resta de classes: escriptura, maquillatge i caracterització, interpretació, il·luminació, càmera i so. Cada sessió ha anat a càrrec d'un professional en actiu del sector audiovisual.
Entre el professorat que ha passat pel poble hi ha Ferran Audí, de l'Institut del Teatre, que ha impartit interpretació; el guionista Èric Romero, nominat als BAFTA New Talent, que ha treballat la creació i el guió; l'estilista de cinema Maria Solsona Casal; la muntadora Mònica Cambra, i el tècnic de so Ernest Peral, nominat als premis Gaudí i als Goya.
Jan Sánchez, veí d'Estamariu i que ha participat en el curs, ha explicat que el guió del curtmetratge va néixer d'una pluja d'idees i que narra la història d'un forner ja jubilat que intenta superar el dol per la desaparició de la seva filla al riu. Per a Vera Babich, una altra de les alumnes, l'experiència li ha permès conèixer gent nova i aprendre coses que “poden servir-me en un futur”, especialment sobre el treball de càmera i d'interpretació. La també alumna Silvia Trigueros, que abans només havia fet de figurant en rodatges a la comarca, ha destacat que el curs els ha fet veure “com de gran és fer una pel·lícula i quantes persones hi treballen” darrere del resultat final que s'acaba veient en una pantalla.
Trigueros ha subratllat que el fet que el projecte es faci a l'Alt Urgell també aporta un valor afegit i que la iniciativa pot servir perquè productores audiovisuals més grans puguin acabar triant el poble d'Estamariu com a localització per als seus rodatges.
L'objectiu de Gil és que l'escola tingui continuïtat més enllà d'aquest taller d'estiu, amb activitats durant tot l'any —cursos intensius d'especialització, classes magistrals— per atraure talent del món audiovisual a la comarca i aprofitar, ha dit, “un entorn tan creatiu i tan fantàstic com és el nostre paisatge i el Pirineu”.
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