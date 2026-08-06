Una esllavissada obliga a donar pas alternatiu a la carretera N-145 entre Andorra i la Seu d'Urgell
La incidència, que provoca quatre quilòmetres de cua a la part catalana, afecta un carril de la circulació
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ACN
Barcelona
Les precipitacions d'aquest dijous a la tarda han provocat una esllavissada que ha afectat la carretera de les Valls del Valira, l'N-145, al límit de la frontera amb Andorra en direcció la Seu d'Urgell. Hi ha quatre quilòmetres de retencions en direcció sud i a Andorra les cues són més llargues. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra, que regulen el trànsit mentre es es retiren les pedres i el fang acumulat a la carretera.
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