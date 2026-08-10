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Declarat un incendi al bosc d'Ossera, a la Vansa i Fórnols

El foc crema en baixa intensitat

Columna de fum al bosc d'Ossera

Columna de fum al bosc d'Ossera / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns al migdia en un incendi al bosc d'Ossera, a la Vansa i Fórnols (Alt Urgell). El cos d'emergència ha rebut l'avís a les 11.05 hores. Davant l'alerta s'han activat dos helicòpters, equips del GRAF i dues dotacions terrestres.

Segons informa el cos, el foc crema en baixa intensitat i la línia d'aigua ja ha arribat fins al focus de l'incendi, on es troben treballant efectius d'ADF.

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