La Seu licita la compra de les càmeres que llegiran les matrícules als accessos de la ciutat
El grup de Junts a l’oposició reivindica que la mesura permetrà reforçar la tasca de la Policia Municipal i emmarca la licitació en el paquet d’acords sobre seguretat assumits pel govern per aprovar els pressupostos de 2026
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la licitació de la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules en diversos punts d’accés a la ciutat, una de les mesures de seguretat incloses en el pacte pressupostari assolit amb Junts per la Seu per facilitar l’aprovació dels comptes municipals de 2026. El grup de l’oposició ha celebrat l’inici del procediment i ha reivindicat que es tracta d’una de les propostes que havia situat com a condició per donar suport al pressupost.
El sistema permetrà dotar la Policia Municipal d’una nova eina per controlar els vehicles que entren i surten del municipi i facilitar la tasca policial davant de possibles fets delictius. La licitació és el primer pas per desplegar les càmeres als diferents accessos previstos.
«Quan vam pactar els pressupostos vam ser molt clars: la seguretat havia de passar de les paraules als fets. Les càmeres de lectura de matrícules eren una de les mesures que vam posar sobre la taula i avui fem un pas important perquè siguin una realitat», ha afirmat el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega.
Junts situa aquesta actuació dins d’un paquet més ampli de mesures relacionades amb la seguretat i la convivència que, segons el grup, han anat avançant durant els darrers mesos. Entre aquestes hi ha l’Ordenança Municipal de Civisme, aprovada en el plenari del juliol i que està previst que entri en vigor aquest mateix mes. La normativa pretén establir un marc per prevenir conductes incíviques, protegir el descans dels veïns i regular l’ús de l’espai públic.
També s’ha iniciat el procés de reforç i estabilització de la plantilla de la Policia Municipal, amb l’aprovació de les bases per estabilitzar places de caporal i la previsió d’incrementar els efectius durant els propers mesos.
En matèria d’espai públic, el govern municipal i Junts han acordat igualment un pla de millora de la il·luminació nocturna, amb actuacions previstes en diversos punts de la ciutat, entre aquests la plaça Codina i el Serrat de la Capella.
Un altre dels compromisos és la posada en funcionament de les comissions municipals de seguretat, concebudes com un espai estable per analitzar la situació, fer seguiment de les mesures i avaluar-ne els resultats. La primera reunió es va celebrar al maig i està previst que al setembre se’n faci una de nova amb la participació d’entitats i associacions, tal com havia reclamat Junts.
«Fa mesos que vam posar sobre la taula una bateria de propostes perquè crèiem que calia donar una resposta més decidida a la seguretat i la convivència. Avui constatem que moltes d’aquelles propostes van fent camí: més efectius, més eines, millor il·luminació, una ordenança de civisme i ara també les càmeres de lectura de matrícules», ha assenyalat Fàbrega.
El grup municipal defensa que les polítiques de seguretat han d’anar vinculades a la prevenció, els recursos policials i la convivència. «Donar seguretat a la gent és defensar la vida quotidiana. És prevenir, tenir els recursos necessaris, disposar de més eines per a la Policia Municipal, tenir unes normes de convivència clares i uns carrers ben il·luminats. En definitiva, és cuidar millor la Seu i Castellciutat», ha afirmat el portaveu.
Junts considera que, un cop desplegades les diferents mesures, el repte serà que els efectes siguin perceptibles per als veïns, especialment durant les hores nocturnes. «Ara l’Ajuntament va disposant de les eines. El que cal és aplicar-les amb determinació i aconseguir que els resultats es notin al carrer», ha remarcat Fàbrega.
La formació també ha presentat la licitació com un exemple del seu model d’oposició útil i exigent. Junts recorda que el seu suport als pressupostos municipals de 2026 es va vincular a una sèrie de compromisos en àmbits com la seguretat, la via pública, la promoció econòmica, la fiscalitat, el suport als clubs esportius i el seguiment dels principals projectes de ciutat.
«La nostra feina com a principal grup de l’oposició és proposar, arribar a acords quan són bons per a la Seu i després exigir que es compleixin. Avui celebrem que una altra de les mesures que vam acordar faci un pas endavant», ha afirmat Fàbrega. El portaveu ha assegurat que el grup continuarà fent seguiment dels compromisos assumits. «Quan les nostres propostes es converteixen en millores per a la ciutat, guanya la Seu», ha conclòs.
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