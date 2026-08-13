La Seu d’Urgell rep els piragüistes del Kanu Schwaben Augsburg per posar en valor el seu vincle
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
La Seu d'Urgell
Aquest dimecres, 12 d’agost, la segona tinent d’alcalde, Gemma Tó, va donar la benvinguda als piragüistes del Kanu Schwaben Augsburg durant la seva estada a la Seu d’Urgell.
Durant la recepció, Tó va destacar la relació que mantenen amb el Cadí Canoe Kayak, que va més enllà de l’àmbit esportiu i que al llarg dels anys ha generat forts vincles d’amistat entre esportistes i famílies: «Quan ens fixem en la relació entre els dos clubs, no veiem simplement una delegació visitant. Veiem amics. Veiem com la família torna a casa», va dir.
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Onada de robatoris a locals de restauració de Manresa
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- D'Eivissa a Berga: així han estat les vacances dels jugadors del Barça de la Catalunya central
- La compra del bloc 8 okupat a Manresa: entre la satisfacció i la crítica ferotge
- Quin temps farà el dia de l'eclipsi? El Meteocat avança el primer pronòstic per a la tarda del 12 d'agost
- La gasolinera maleïda de Navarcles