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La Seu d’Urgell rep els piragüistes del Kanu Schwaben Augsburg per posar en valor el seu vincle

Els piragüistes alemanys al consistori

Els piragüistes alemanys al consistori / Ajuntament de la Seu d'Urgell

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Regió7

La Seu d'Urgell

Aquest dimecres, 12 d’agost, la segona tinent d’alcalde, Gemma Tó, va donar la benvinguda als piragüistes del Kanu Schwaben Augsburg durant la seva estada a la Seu d’Urgell.

Durant la recepció, Tó va destacar la relació que mantenen amb el Cadí Canoe Kayak, que va més enllà de l’àmbit esportiu i que al llarg dels anys ha generat forts vincles d’amistat entre esportistes i famílies: «Quan ens fixem en la relació entre els dos clubs, no veiem simplement una delegació visitant. Veiem amics. Veiem com la família torna a casa», va dir.

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