Vetlladors de Camina Pirineus: una xarxa de senders amb ànimes a l'Alt Urgell
El Querforadat reunirà els vetlladors de Camina Pirineus per reivindicar els camins com a patrimoni comú. La trobada del 19 de setembre combinarà una caminada al Tossal de Beders amb una sessió de manteniment dels senders i un tast de formatges
Hi ha camins que serveixen per arribar a un lloc i n’hi ha que expliquen d’on ve un territori. Els de l’Alt Urgell formen part d’aquesta segona categoria. Antigues vies de comunicació entre pobles, passos ramaders i itineraris que durant generacions han connectat masies i nuclis, avui són també un recurs per descobrir el paisatge i el patrimoni de la comarca. Mantenir-los oberts i en bones condicions és, en aquest sentit, una feina que va més enllà de la senyalització.
Amb aquesta idea treballa el projecte Camina Pirineus, impulsat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb els 19 ajuntaments de la comarca, que ha elaborat el catàleg de camins i senders públics que conformen la xarxa del projecte. El programa ha recuperat i senyalitzat camins tradicionals amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni natural i cultural i situar el paisatge com un dels elements centrals de l’oferta ecoturística de l’Alt Urgell.
El projecte també ha creat una figura que pretén implicar directament la població en la conservació d’aquesta xarxa: els vetlladors de territori. Són persones voluntàries que no només poden comunicar les incidències que detecten als senders, sinó que també participen en tasques de recuperació, manteniment i senyalització.
El Querforadat acollirà el 19 de setembre la trobada anual dels vetlladors del Camina Pirineus, una jornada que combinarà activitat excursionista, treball sobre el terreny i un espai de relació entre les persones que participen en el programa.
La jornada començarà amb una caminada al Tossal de Beders, que permetrà conèixer sobre el terreny un dels itineraris de la xarxa i, posteriorment, es farà una pràctica de manteniment. La proposta vol mostrar que la conservació dels camins no acaba quan s’han recuperat i senyalitzat, sinó que requereix una feina continuada per garantir-ne l’ús.
Després de l’activitat, els participants compartiran un aperitiu i un tast de formatges, en una part més distesa de la trobada que també servirà per reforçar els vincles entre els diferents vetlladors.
La participació a la jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia.
Una xarxa que vol implicar el territori
La figura dels vetlladors va néixer amb la voluntat de fer corresponsable la ciutadania de la conservació dels camins públics. El Consell Comarcal considera que aquests itineraris són una infraestructura de mobilitat, però també un element patrimonial i un recurs turístic que forma part del paisatge de l’Alt Urgell.
Per això, el programa no es limita a crear un sistema per detectar desperfectes. La proposta busca que les persones que s’hi incorporin tinguin un paper actiu en la recuperació, el manteniment i la senyalització dels camins i que, al mateix temps, coneguin millor el valor d’aquesta xarxa.
El programa està obert a perfils diversos. Hi poden participar agents públics o privats vinculats al senderisme, l’ecoturisme, l’excursionisme, el patrimoni i el turisme, però també persones interessades en la gestió dels camins per motius paisatgístics, patrimonials, recreatius, esportius o turístics.
La iniciativa parteix de la idea que un camí públic és més que una traça sobre el territori. És una infraestructura que ha permès històricament la comunicació entre espais i que avui pot tenir una nova funció vinculada al coneixement del paisatge i a l’activitat a l’aire lliure.
El projecte Camina Pirineus posa a disposició dels usuaris la xarxa de senders a través de la seva pàgina web i de l’aplicació mòbil, mentre que el programa de vetlladors vol afegir-hi una dimensió de participació ciutadana.
El 19 de setembre, al Querforadat, aquesta filosofia sortirà dels mapes i arribarà al terreny. Una caminada, unes eines per fer manteniment, una conversa entre persones que comparteixen la mateixa xarxa de camins i, al final, un tast de productes del territori. Una manera de recordar que els camins no només es recorren: també es conserven.
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