El Festimariu agermana el català i l’occità a través de la poesia
El festival d’Estamariu reunirà cinc poetes de l’Alt Pirineu, Andorra, Sant Cugat i el Piemont italià en un recital que tindrà l’aire com a fil conductor
Les llengües catalana i occitana es trobaran a Estamariu en la quarta edició del Festimariu, el festival de les arts i la cultura que se celebrarà de l’11 al 13 de setembre amb una trentena de propostes. Un dels eixos de la programació serà la poesia, amb un recital que dissabte 12 de setembre reunirà cinc autors procedents de l’Alt Pirineu, Sant Cugat del Vallès, Andorra i Ostana, a l’Alta Vall del Po, al Piemont italià.
L’acte tindrà lloc a les cinc de la tarda a l’església de Santa Cecília i comptarà amb l’acompanyament musical de Núria Llobet, artista establerta a Estamariu vinculada a la música, el teatre i la dansa. El recital posarà en contacte diferents veus del domini català i occità i reforçarà la dimensió pirinenca del certamen.
Entre els participants hi haurà el mestre, editor i escriptor Ramon Besora, nascut a Peramola, i la filòloga i poeta pallaresa Merixell Nus. També hi prendrà part Eva Arasa, escriptora establerta a Andorra, i Eloi Planes, resident a Sant Cugat del Vallès i membre del patronat de la Fundació Planes Corts, entitat organitzadora del festival. La representació occitana anirà a càrrec del poeta italià Marco Mastrocola, vinculat a les localitats d’Ostana i Oncino.
L’aire serà el fil conductor de la quarta edició del Festimariu. Durant tot el cap de setmana, els visitants podran llegir cinc poesies, una de cadascun dels autors participants en el recital, en una instal·lació de gran format situada a l’entrada de Santa Cecília. El mateix element temàtic també estarà present en una exposició pictòrica de l’Espai Joan Planes, amb una vintena d’artistes pirinencs del col·lectiu l’Aparador.
La literatura tindrà enguany un pes més destacat en el programa. El festival s’obrirà l’11 de setembre amb la presentació de Bajo el mismo cielo, de Paco Boya, que aborda la història d’una família aranesa marcada per la Guerra Civil, la dictadura i la postguerra. L’acte servirà també per estrenar la biblioteca de Cal Parramon. Diumenge, Anna Bonet oferirà una sessió de contacontes al voltant del llibre S’ha apagat el foc, de la col·lecció Passats Diversos de Pagès Editors.
El programa del Festimariu es completarà amb activitats de música, circ, teatre, patrimoni i natura, amb la majoria de propostes gratuïtes. Entre les activitats de pagament hi ha el concert de Roger Mas, una sortida ornitològica, un bany de bosc i un tast guiat de formatges de la Fira de Sant Ermengol maridats amb vi de Vinyes d’Estamariu.
Amb aquesta quarta edició, el Festimariu consolida una proposta cultural que combina disciplines artístiques i descoberta del territori i que utilitza Estamariu com a punt de trobada entre cultures i llengües pirinenques.
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