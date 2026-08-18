Intervenen en un establiment de roba de la Seu d'Urgell 39 bosses falsificades valorades en més d'11.000 euros
Els efectes estaven exposats a la venda en un establiment de roba i complements de la localitat i hi ha un investigat
ACN
La Guàrdia Civil ha intervingut 39 bosses presumptament falsificades valorades en més d'11.000 euros que estaven exposades a la venda en un establiment de roba i complements de La Seu d'Urgell, i ha investigat una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la propietat industrial. L'actuació, duta a terme el passat dia 11 d'agost per efectius de la Secció Fiscal i de Fronteres de La Seu d'Urgell, s'emmarca en un dispositiu orientat a detectar productes que puguin vulnerar drets de propietat industrial.
Durant la inspecció de l'establiment, els agents van detectar diverses irregularitats relacionades amb la importació i la facturació de diversos articles, cosa que va portar a la intervenció de bosses d'imitació i falsificació de diferents models d'una marca registrada. Es tracta de models tipus tote bag i crossbody, amb un preu de venda al públic de 850 euros i un valor de mercat estimat, segons la marca original, d'11.500 euros.
Arran de l'actuació es van instruir diligències per un presumpte delicte contra la propietat industrial, amb una persona investigada com a presumpta autora dels fets. Les diligències s'han posat a disposició del jutjat de guàrdia corresponent, i les investigacions continuen obertes per esclarir els fets i determinar l'origen dels productes intervinguts.
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar