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Intervenen en un establiment de roba de la Seu d'Urgell 39 bosses falsificades valorades en més d'11.000 euros

Els efectes estaven exposats a la venda en un establiment de roba i complements de la localitat i hi ha un investigat

Imatge dels articles intervinguts a La Seu d'Urgell

Imatge dels articles intervinguts a La Seu d'Urgell / ACN

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ACN

La Seu d'Urgell

La Guàrdia Civil ha intervingut 39 bosses presumptament falsificades valorades en més d'11.000 euros que estaven exposades a la venda en un establiment de roba i complements de La Seu d'Urgell, i ha investigat una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la propietat industrial. L'actuació, duta a terme el passat dia 11 d'agost per efectius de la Secció Fiscal i de Fronteres de La Seu d'Urgell, s'emmarca en un dispositiu orientat a detectar productes que puguin vulnerar drets de propietat industrial.

Durant la inspecció de l'establiment, els agents van detectar diverses irregularitats relacionades amb la importació i la facturació de diversos articles, cosa que va portar a la intervenció de bosses d'imitació i falsificació de diferents models d'una marca registrada. Es tracta de models tipus tote bag i crossbody, amb un preu de venda al públic de 850 euros i un valor de mercat estimat, segons la marca original, d'11.500 euros.

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Arran de l'actuació es van instruir diligències per un presumpte delicte contra la propietat industrial, amb una persona investigada com a presumpta autora dels fets. Les diligències s'han posat a disposició del jutjat de guàrdia corresponent, i les investigacions continuen obertes per esclarir els fets i determinar l'origen dels productes intervinguts.

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Intervenen en un establiment de roba de la Seu d'Urgell 39 bosses falsificades valorades en més d'11.000 euros

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