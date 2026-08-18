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La Seu d’Urgell clou la 51a edició del ‘Retaule de Sant Ermengol’ oferint un espectacle renovat

Part dels actors i actrius del 'Retaule de Sant Ermengol' en escena

Part dels actors i actrius del 'Retaule de Sant Ermengol' en escena / Aj. de la Seu d'Urgell

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Regió7

La Seu d'Urgell

El Claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell ha acollit del 7 al 15 d’agost la 51a edició del Retaule de Sant Ermengol, la tradicional representació teatral i musical que recrea episodis de la vida del bisbe Ermengol.

Enguany, l’espectacle ha incorporat canvis rellevants dins el procés de renovació progressiva previst pel seu 70è aniversari, com una nova escena dedicada a la consagració de l’església de Sant Pere de Frontanyà (l'actual Sant Pere de la Portella), la potenciació de la Batalla de Còrdova o el reforç de les projeccions visuals i de la música.

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La Seu d’Urgell clou la 51a edició del ‘Retaule de Sant Ermengol’ oferint un espectacle renovat

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