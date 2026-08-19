Multa per contraban de tabac d'Andorra: 600 puros, 44.000 euros
La Guàrdia Civil els va trobar en un control a l'N-260 i l'home qüestionava la sanció, la valoració i la culpabilitat
ACN
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat una multa de 43.925,18 euros a un home per una infracció de contraban després d'introduir 592 puros procedents d'Andorra sense declarar-los a la duana. La Guàrdia Civil els va localitzar el 26 de març de 2022 en un control a l'N-260, en una rotonda d'accés a la Seu d’Urgell, juntament amb altres caixes de tabac i begudes alcohòliques sense precintes. L'home qüestionava la qualificació de la infracció, la valoració de la mercaderia i que se n'hagués acreditat prou la culpabilitat. El TSJC, però, ha acordat desestimar el recurs, mantenir la multa i imposar-li les costes judicials. Amb tot, la sentència no és ferma i es pot recórrer en cassació.
Els productes intervinguts van ser valorats en 9.761,15 euros i l'administració va considerar els fets una infracció de contraban molt greu, amb una multa equivalent al 450% del valor de la mercaderia. El Tribunal Econòmic-Administratiu Regional (TEAR) de Catalunya ja havia desestimat la reclamació contra la sanció.
L'home al·legava que la resolució contenia una contradicció perquè en un punt qualificava la infracció de "lleu", mentre que en la resta del document i en el càlcul de la multa es considerava "molt greu". El TSJC ho atribueix a un error material de transcripció i assenyala que la resolució deixa clar que els fets es consideraven molt greus.
També qüestionava la valoració dels puros perquè considerava que no estaven prou identificats. El tribunal ho rebutja perquè considera suficient la identificació que consta a l'expedient i avala que el preu es calculés segons els preus màxims de venda al públic fixats pel Comissionat per al Mercat de Tabacs.
Pel que fa a la culpabilitat, l'home al·legava que no havia estat prou motivada i que desconeixia les obligacions duaneres. La sala, però, considera acreditada la responsabilitat perquè les 592 unitats excedien àmpliament la franquícia de 75 cigars purs per als viatgers i permetien considerar la introducció com una expedició comercial. El tribunal afegeix que aquesta quantitat exigia com a mínim informar-se sobre els requisits per introduir el tabac i recorda que la duana disposa de senyalització específica sobre les mercaderies que cal declarar.
Rebaixen la multa per introduir un rellotge de luxe amagat a la butxaca
En una altra sentència recent, el TSJC ha reduït de 12.900 a 10.320 euros la multa a una dona que va introduir un rellotge de luxe sense declarar-lo a la Farga de Moles, el 30 de desembre de 2021. Els agents van trobar primer una caixa de Rolex dins d'una motxilla, amb un albarà de 55 euros, i durant la revisió dels viatgers van observar que la dona es posava alguna cosa a la butxaca. Hi van localitzar el rellotge, valorat en 12.900 euros. La sala manté la infracció, però aplica una reducció per la naturalesa de la mercaderia, de lícit comerç.
El TSJC avala una altra sanció per 78 ampolles d'alcohol
En un altre cas resolt fa tres mesos, el tribunal va confirmar una multa de 7.445 euros per introduir 78 ampolles de begudes alcohòliques sense declarar-les a la mateixa duana, el 8 de setembre de 2022. L'home argumentava que havia utilitzat el carril verd perquè el vermell estava en obres i que les ampolles no estaven ocultes. La sala considera suficient la resposta negativa als agents quan li van preguntar si portava mercaderies per declarar i remarca que no cal que els productes estiguin físicament amagats perquè es consideri que no han estat presentats a la duana.
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