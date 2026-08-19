Ofèlia Drags, drag queen de la Seu d'Urgell: "M’interessa que la meva proposta sigui local, que no tingui sentit fora d’aquí"
Pau Martí Clotet va crear Ofèlia Drags el 2023 per canalitzar les seves inquietuds artístiques i reivindicar un drag arrelat a la cultura catalana i allunyat de Barcelona
"De petit, sense conèixer en absolut el món del drag, ja m’agradava disfressar-me", explica Pau Martí Clotet (la Seu d’Urgell, 2002), més conegut com a Ofèlia Drags. Graduat en Estudis Literaris i Filologia Catalana, ha trobat en l’Ofèlia una manera de donar sortida a les seves passions i de fusionar les seves inquietuds artístiques. El nom és una picada d’ullet al conegut col·lectiu d’escriptors catalans Ofèlia Dracs: "És una manera de remarcar d’on vinc, del món de la literatura", assegura, tot fent referència també a Ofèlia, la protagonista de Hamlet.
L’Ofèlia Drags va néixer el juliol de 2023, però, com reconeix el Pau, "sempre he tingut molta vena artística". Entre els seus primers referents hi ha l’humorista italià Ennio Marchetto, mentre que el programa RuPaul’s Drag Race va ser la porta d’entrada més directa al món del drag. Amb aquestes influències al cap, es va decidir a fer el pas: va comprar una perruca i un parell de vestits i es va estrenar davant de la seva colla d’amics. "El drag em permet canalitzar tots els meus interessos artístics i que no es quedin a casa", afirma. Aquesta voluntat de crear sense posar-se límits també es reflecteix en una estètica que ha anat construint a la seva manera: "M’ho he volgut portar al meu terreny i m’ho faig tot jo", reivindica.
En la seva proposta artística hi són presents constants referències a la cultura i la tradició catalanes, com ara el món dels gegants. "El drag és política perquè estàs qüestionant els estereotips de gènere, però a mi m’agrada portar-ho més enllà i fer activisme amb totes les lluites que m’afecten", explica. En aquest context, fer-ho en català i des de l’arrel pren encara més importància: "M’interessa que sigui local, que no tingui sentit fora d’aquí. Això també t’ajuda a crear una connexió molt més forta amb el públic", afegeix.
Aquesta aposta per l’arrel també implica acostar el drag més enllà de les grans ciutats: "És important que es doni visibilitat no només a la ciutat, que el drag surti de Barcelona i es pugui veure als pobles petits", defensa. Tot plegat, amb la voluntat de crear referents, normalitzar-los i aconseguir "que les noves generacions tinguin altres maneres de ser i de viure el gènere".
I què té el Pau de l’Ofèlia i l’Ofèlia del Pau? "No ho veig com dues personalitats enfrontades, tenen continuïtat", assegura. De fet, "l’Ofèlia és una amplificació del que soc jo, de les meves inquietuds i dels meus interessos". Més que un personatge separat, doncs, funciona com un altaveu: una versió expandida del Pau que li permet portar a escena tot allò que l’interessa, el preocupa i l’inspira.
Ara mateix, l’Ofèlia té entre mans dos espectacles. D’una banda, Adeu, Raimunda, inspirat en Adéu, Arturo, de la companyia La Cubana; de l’altra, un muntatge basat en el programa de 3Cat Soc i seré. Tots dos tenen previst estrenar-se cap a la tardor. De cara al futur, però, el Pau és conscient que "el drag és molt impredictible perquè mai saps el que t’arribarà" i que "és una feina molt precària". Per això, no vol "acabar cremada" i, mentre pugui, vol continuar gaudint del que li aporta l’Ofèlia. Perquè, al capdavall, el drag és per a ell una manera de crear, reivindicar i, sobretot, ser.
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