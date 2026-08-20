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Bolca un camió amb cistella elevadora mentre uns operaris treballaven a la Seu d'Urgell

Els Bombers asseguren el vehicle i donen suport al SEM en l'atenció als afectats

Camió amb cistella elevadora bolcat

Camió amb cistella elevadora bolcat / Bombers de la Generalitat

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ACN

Lleida

Un camió amb cistella elevadora ha quedat bolcat lateralment aquest dijous mentre uns operaris treballaven, segons ha informat Bombers de la Generalitat a X i han detallat a l'ACN. Els fets han tingut lloc a la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, prop de les 11.17 hores quan es va fer l'avís.

Els Bombers hi ha enviat dues dotacions i, un cop allà, han assegurat i desbolcat el vehicle i han donat suport al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en l'atenció sanitària als afectats.

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