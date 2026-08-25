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Crisi migratòria? L'Alt Urgell reforça el suport jurídic als nouvinguts

El Consell Comarcal incorporarà al setembre un servei especialitzat que atendrà quinzenalment a la Seu i que es vol estendre progressivament a la resta de municipis

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell / CCAU

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Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell reforçarà a partir del setembre l’àrea de Ciutadania i Migracions amb un servei d’assessorament jurídic especialitzat en estrangeria. La iniciativa busca donar suport tècnic als professionals de l’ens comarcal en els expedients que requereixen un major grau d’especialització i millorar l’atenció que reben les persones estrangeres.

El servei serà prestat per l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT), entitat especialitzada en migracions i en els drets de les persones estrangeres. L’assessorament es farà quinzenalment a la Seu d’Urgell i la previsió és que, un cop el servei estigui consolidat, es pugui estendre de manera progressiva als altres municipis de la comarca.

La incorporació d’aquest suport permetrà a les tècniques de l’àrea de Ciutadania i Migracions disposar d’un assessorament jurídic específic davant dels casos més complexos relacionats amb la normativa d’estrangeria. L’objectiu és oferir una resposta més ajustada a les circumstàncies de cada expedient i millorar l’acompanyament a les persones usuàries.

Alhora, el reforç jurídic ha de permetre que les professionals del Consell Comarcal destinin més temps a les tasques de proximitat i treball comunitari, així com a les actuacions de promoció de la convivència, sensibilització i participació ciutadana als diferents municipis de l’Alt Urgell.

La contractació del servei es finançarà amb la partida destinada a projectes locals de lluita contra el racisme i els discursos d’odi, inclosa en el Contracte Programa entre el Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat i els ens locals.

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Amb aquesta actuació, el Consell Comarcal vol reforçar les polítiques de cohesió social i igualtat d’oportunitats, així com facilitar l’accés als drets i als serveis públics del conjunt de la ciutadania. El nou servei s’incorpora a l’àrea de Ciutadania i Migracions amb la voluntat de donar una resposta especialitzada als casos d’estrangeria i, alhora, reforçar el treball comunitari que es desenvolupa arreu de la comarca.

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