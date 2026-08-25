Intervenen 407 ampolles d'alcohol a la duana de la Farga de Moles amagades en un cotxe francès
Els agents també van trobar 1.500 euros i una navalla ocults als laterals del vehicle
ACN
La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han intervingut 407 ampolles d'alcohol de diverses marques, valorades en uns 900 euros, en un vehicle amb matrícula francesa que pretenia entrar a l'Estat espanyol sense declarar la mercaderia. L'actuació es va dur a terme el passat dia 13 d'agost en el marc d'un control fiscal a la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell. La intervenció va tenir lloc cap a les 10 hores, quan el vehicle, procedent d'Andorra i amb dues persones a l'interior, va accedir a la duana.
Un cop aturat al punt habilitat per al control, els agents van preguntar al conductor i a l'acompanyant si transportaven alguna mercaderia subjecta a declaració, i aquests van respondre que només duien “una mica d'alcohol”. Després d'una inspecció a l'interior del cotxe, els efectius van localitzar, repartides en diverses bosses, les 407 ampolles. Un dels ocupants va reconèixer que el material era de la seva propietat, que l'havia adquirit a Andorra i que volia destinar-lo posteriorment a la venda a França.
Una inspecció més exhaustiva del vehicle va permetre als agents localitzar 1.500 euros en efectiu i una navalla, amagats a l'interior dels laterals del cotxe i, per tant, inaccessibles a la vista d'entrada. Un cop verificada la mercaderia a les dependències de l'Agència Tributària, el funcionari del Servei de Viatgers va aixecar la diligència d'aprehensió corresponent per una suposada infracció administrativa de contraban. El material ha quedat dipositat a la duana de la Farga de Moles, a disposició de l'autoritat duanera.
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