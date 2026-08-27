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Bisbat d'Urgell: Jornades de Teologia en temps de feminisme

La filòsofa francesa Simone Weil i l'alemanya Edith Stein, claus del pensament europeu del segle XX centren dos dies de reflexió i espiritualitat amb ja més de 160 inscrits

Les dues filòsofes al cartell que proposa les Jornades

Les dues filòsofes al cartell que proposa les Jornades / BISBAT D'URGELL

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Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La sala d’actes del Seminari Diocesà d’Urgell acollirà aquest dijous 27 i divendres 28 d’agost una nova edició de les Jornades de Teologia, organitzades per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell. La trobada d’enguany estarà dedicada a Simone Weil i Edith Stein, sota el títol «Dues dones extraordinàries: Simone Weil i Edith Stein», i ja ha superat les 160 persones inscrites.

Les jornades s’adrecen a mestres i professors de religió, preveres i diaques, religiosos i religioses, catequistes i laics interessats a aprofundir en el pensament i el testimoni de les dues autores. Durant dues jornades, els participants s’endinsaran en els seus textos i en les qüestions que van marcar les seves trajectòries, amb especial atenció a dues preguntes fonamentals: «qui som?» i «qui és Déu?».

La inauguració es farà aquest dijous a les 10.30 hores i anirà a càrrec del bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano. El programa comptarà amb la participació de Josep Otón, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i especialista en el pensament de la filòsofa francesa Simone Weil, i de Francesc Torralba, doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona i coordinador de les Jornades de Teologia de l’Església d’Urgell.

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La proposta permetrà abordar el pensament de dues dones que, des de trajectòries diferents, van vincular la reflexió filosòfica i espiritual amb qüestions sobre la condició humana, la fe i la transcendència. Les sessions buscaran facilitar la lectura dels seus textos i generar espais de reflexió sobre les preguntes que continuen plantejant els seus escrits.

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