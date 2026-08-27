Volar des de la Seu? A Palma, Madrid i ara també París
El Govern d'Andorra incorpora la connexió amb la capital francesa en el contracte de gestió de l'aeroport de l'Alt Urgell a partir de l'any que ve
ACN
Amb l'objectiu de continuar reforçant la connectivitat aèria del país i el paper de l'aeroport d'Andorra-La Seu com a infraestructura estratègica, el govern andorrà ha aprovat les bases de la nova convocatòria per al manteniment i el desenvolupament de rutes aèries regulars. El nou concurs substituirà l'esquema vigent des del 2024 a partir de l'1 de gener del 2027 i tindrà una durada de quatre anys, prorrogables dos anys més. La nova convocatòria fixa com a requisit mínim mantenir les connexions amb Madrid i Palma i incorporar, com a principal novetat, una connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
El concurs preveu un mínim de 1.400 hores de vol anuals i queda obert doncs a les propostes de les aerolínies per oferir més servei i ampliar la connectivitat per sobre dels mínims establerts.
La licitació compta amb un sostre màxim de 5 milions d'euros anuals, que no constitueix un import garantit. Els pagaments es calcularan trimestralment en funció de l'ocupació i dels ingressos reals obtinguts per les rutes operades.
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