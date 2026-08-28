Carles Gascón, premi Mossèn Albert Vives per la seva tasca de recuperació del patrimoni pirinenc
Òmnium Alt Urgell li lliurarà el guardó el 5 de setembre en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà
Òmnium Alt Urgell concedirà el XXIII Premi Mossèn Albert Vives a l’historiador Carles Gascón Chopo en reconeixement a la seva trajectòria en la recerca, la divulgació i la preservació de la història i el patrimoni de l’Alt Urgell, l’Alt Pirineu i Andorra. L’acte de lliurament es farà el dissabte 5 de setembre, a les 20.30 hores, a l’escenari de la plaça de la vila d’Organyà, en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu.
El guardó reconeixerà una trajectòria vinculada tant a la recerca històrica com a la recuperació i divulgació del patrimoni. Gascón és doctor en Història per la UNED, on també exerceix com a professor, i treballa com a tècnic de Patrimoni Cultural al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, des d’on ha participat en diversos projectes de restauració i preservació patrimonial.
Òmnium Alt Urgell ha destacat l’amplitud de la seva producció investigadora, que abraça diferents períodes de la història pirinenca. Entre els seus treballs sobresurten les recerques sobre la dissidència càtara i els retaules gòtics de la vall de la Vansa i Tuixent, així com estudis sobre Josep Zulueta, el Pirineu del segle XIX i el centenari de la Cooperativa Lletera del Cadí.
El premi també ha volgut posar en valor la participació de Gascón en projectes de projecció internacional, especialment en la candidatura a la UNESCO per reconèixer com a Patrimoni Mundial els testimonis materials vinculats a la construcció històrica del Coprincipat d’Andorra. La proposta incorpora elements patrimonials de la Seu d’Urgell, el castell de Foix i diversos monuments d’Andorra.
En l’àmbit de la recuperació de la cultura popular, Òmnium ha remarcat igualment la seva aportació a la recuperació de les Falles d’Alàs, a partir de la recerca històrica que va permetre documentar aquesta tradició i donar suport al seu retorn. La recuperació de la festa ha convertit les falles en un element de participació i cohesió per al municipi.
El Premi Mossèn Albert Vives, que arriba enguany a la vint-i-tresena edició, mantindrà així la seva vinculació amb la Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà, un dels principals esdeveniments culturals de l’estiu a l’Alt Urgell. Amb el reconeixement a Carles Gascón, Òmnium Alt Urgell tornarà a distingir una trajectòria dedicada al coneixement i la preservació de la memòria històrica i el patrimoni pirinenc.
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