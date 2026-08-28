Jornades de Teologia en temps de feminisme a la Seu: «Llibertat i esperança van de la mà»
El doctor expert en la filòsofa Simone Well, Josep Otón, obre la trobada amb una reflexió sobre compromís, amor, fe i dignitat humana
El Seminari Diocesà d’Urgell acull els dies 27 i 28 d’agost una nova edició de les Jornades de Teologia de l’Església d’Urgell, que enguany han posat el focus en Simone Weil i Edith Stein, dues pensadores del segle XX marcades per contextos de conflicte i persecució. L’activitat, organitzada per la Delegació d’Ensenyament i presidida pel bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano, ha reunit 170 participants procedents de diferents punts de la diòcesi i del Principat d’Andorra.
La primera jornada ha tingut com a protagonista el doctor Josep Otón, especialista en el pensament de Weil, que ha abordat la seva trajectòria a través de tres ponències centrades en l’experiència i el compromís, l’amor com a llum i el silenci de Déu. En la seva intervenció, Otón ha reivindicat l’actualitat d’una pensadora que va convertir la seva experiència del sofriment i la injustícia en una forma d’implicació personal.
«Avui tenim molt desenvolupat l’esperit de queixa, però poc l’esperit de compromís», ha assenyalat. Segons Otón, Weil planteja una pregunta que continua sent vigent: quin compromís assumeix cadascú per transformar la realitat. La pensadora francesa, ha remarcat, no es limitava a denunciar les injustícies, sinó que s’hi implicava personalment.
Un altre dels eixos de la jornada ha estat la concepció de l’amor com a llum i no com a consol. Otón ha explicat que, en Weil, l’amor no implica ignorar el patiment, sinó tenir la capacitat de veure’l i reconèixer-lo. «L’amor és llum perquè ens ajuda a veure la realitat i a copsar el patiment dels altres», ha afirmat, en referència a la paràbola del bon samarità.
La reflexió també ha abordat el silenci de Déu i les dificultats de trobar respostes racionals davant les experiències de sofriment. Per a Weil, ha explicat Otón, l’amor ofereix una altra via per aproximar-se a allò que no es pot comprendre plenament. Aquesta perspectiva, ha apuntat, permet afrontar la foscor sense renunciar a la raó i mantenint el compromís amb la realitat.
El doctor ha relacionat finalment el pensament de Weil amb els reptes actuals, especialment amb la influència dels algoritmes, els populismes i les estructures que condicionen les decisions individuals. Davant d’aquests factors, ha defensat recuperar la dignitat de la persona i la llibertat interior. «Avui és necessari reivindicar la dignitat de la persona, la llibertat individual i la llibertat interior», ha afirmat.
La seva principal lliçó per al present, ha conclòs, és la confiança en la capacitat de les persones per mantenir la llibertat davant un entorn cada vegada més condicionat. «Hem d’entendre que llibertat i esperança van de la mà», ha sentenciat Otón.
La segona jornada de les Jornades de Teologia està dedicada a Edith Stein, amb una aproximació a la seva vida i obra, la seva concepció de la persona i la seva visió de Déu a càrrec del doctor Francesc Torralba
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