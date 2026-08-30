Tres ferits crítics en bolcar un cotxe a Ribera d'Urgellet
El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers
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ACN
Barcelona
Tres persones en estat crític i dues més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat uns 10 metres en un camí rural a la Borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell.
Segons han informat els bombers, l'accident ha tingut lloc a tocar de la carretera C-14.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 18:09 hores i el SEM està atenent les cinc persones afectades.
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