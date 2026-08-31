El Club Hoquei Patins Cadí de la Seu d'Urgell celebra 40 anys d’història amb un setembre ple d'activitats
El torneig Clyton, que se celebrarà el 4,5 i 6 de setembre, reunirà el Barça, el Lleida i l’Alcoi, tres equips de màxima categoria estatal, a més de l’equip local
Regió7
El Club Hoquei Patins Cadí celebra aquest 2026 el seu 40è aniversari, quatre dècades de trajectòria esportiva, formativa i social a la Seu d’Urgell. La commemoració comptarà amb diverses activitats al llarg de la temporada i tindrà un dels seus moments destacats amb la celebració de la quarta edició del torneig Clyton, els dies 4, 5 i 6 de setembre, al pavelló municipal.
El torneig Clyton reunirà tres equips de la màxima categoria estatal: el FC Barcelona, el Lleida Llista Blava i l’HC Alcoi, tots tres habituals del play-off i referents de l’hoquei patins català.
40 anys d’història
El Club Hoquei Patins Cadi va iniciar la seva trajectòria el març de 1986 a Arfa, aprofitant una pista que havia quedat malmesa durant els aiguats del 82. Posteriorment, amb el suport de la Cooperativa Cadí, el club es va traslladar a les instal·lacions de la Seu d’Urgell, on ha anat consolidant el seu projecte esportiu.
Al llarg d’aquests 40 anys, el club ha crescut tant en l’àmbit esportiu com formatiu. L’any 2007 va impulsar també la secció de patinatge artístic, arribant a superar els 200 patinadors i patinadores entre les dues disciplines. Actualment, el club centra la seva activitat en l’hoquei patins, amb un centenar de jugadors i jugadores, té un equip sènior a Nacional Catalana, així com diversos equips de base i l’escoleta amb 35 infants.
L’entitat també treballa per continuar fent créixer la base i té com a un dels reptes de futur la creació de l’equip femení, que permeti a les jugadores de la ciutat continuar practicant i competint en aquest esport sense haver de marxar a altres clubs.
En aquest sentit, el president del CHP Cadí, Joan Garreta, posa en valor la tasca de totes les persones que han format part de l’entitat al llarg d’aquestes quatre dècades: “juntes directives, tècnics, esportistes, famílies, voluntaris”.
Un moment esportiu eufòric
El club arriba a aquest aniversari en un dels millors moments esportius de la seva història. El primer equip competeix actualment a Nacional Catalana i es marca com a objectiu continuar avançant i intentant situar-se als play-offs, entre els quatre primers classificats.
El director esportiu Manel Rubio, destaca el creixement de l’entitat durant els darrers anys i ha assegurat que “el club no té sostre”, tant pel que fa al primer equip com per la base. En aquest sentit, anima a la ciutadania a apropar-se als partits i al torneig de la pròxima setmana i a gaudir de l’hoquei patins que “en directe és un esport que guanya moltíssim”.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha felicitat el club pels seus 40 anys i va posar en valor “40 anys d’esport, 40 anys d’esforç amb molt present, però sobretot amb molt futur”, especialment la tasca de formació d’infants i joves que ha desenvolupat l’entitat. Per la seva part, la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, ha afirmat: “Quatre dècades representen una trajectòria consolidada i un projecte que ha crescut gràcies a la implicació de moltes persones. Aquests 40 anys són també una oportunitat per reafirmar el compromís del club amb la formació esportiva, els valors de l’esport i la promoció de l’hoquei patins entre les noves generacions”.
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