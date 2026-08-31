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Recuperen a la Seu d'Urgell tres cotxes d'alta gamma robats a Andorra

Els Mossos van detenir dues persones d'Europa de l'Est, i altres dos presumptes autors van poder escapar

Un control nocturn dels Mossos d'Esquadra va permetre recuperar algun dels cotxes robats

Un control nocturn dels Mossos d'Esquadra va permetre recuperar algun dels cotxes robats / OSCAR BAYONA / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van recuperar ahir diumenge tres cotxes d'alta gamma que havien estat robats a Andorra i van detenir dues persones acusades dels fets. Posteriorment, van poder recuperar un quart vehicle a Badalona.

Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge, quan els agents van tenir coneixement d'un robatori en un concessionari d'Andorra. Segon fonts dels Mossos, ràpidament van instal·lar un control a la Seu d'Urgell, a la rotonda de l'N-145. Als volts de les 6 de la matinada, els agents van comprovar com uns vehicles es dirigien a gran velocitat contra ells, amb intenció de travessar el control. Un dels cotxes va col·lidir contra un vehicle policial, però el conductor va poder fugir a peu. Els agents van resultar il·lesos.

La policia sí que van poder aturar altres dos vehicles i detenir-ne els conductors, mentre que un quart va poder escapar conduint. Al llarg del dia, aquest cotxe va ser localitzat a Badalona i, per tant, recuperat en bon estat, però se segueix buscant el conductor.

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El balanç de l'operació va ser la recuperació de quatre cotxes, un dels quals força malmès, i dues persones detingudes. Es tracta de ciutadans d'Europa de l'Est. La policia manté oberta la investigació per intentar localitzar els dos fugitius. Els vehicles van ser robats d'un concessionari a la Comella, a Andorra, i eren un Mercedes G63, que va ser el que va quedar malmès, i un altre Mercedes de la classe G, un Porsche GT3 i un BMW M4 CS.

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