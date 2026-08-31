Recuperen a la Seu d'Urgell tres cotxes d'alta gamma robats a Andorra
Els Mossos van detenir dues persones d'Europa de l'Est, i altres dos presumptes autors van poder escapar
Els Mossos d'Esquadra van recuperar ahir diumenge tres cotxes d'alta gamma que havien estat robats a Andorra i van detenir dues persones acusades dels fets. Posteriorment, van poder recuperar un quart vehicle a Badalona.
Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge, quan els agents van tenir coneixement d'un robatori en un concessionari d'Andorra. Segon fonts dels Mossos, ràpidament van instal·lar un control a la Seu d'Urgell, a la rotonda de l'N-145. Als volts de les 6 de la matinada, els agents van comprovar com uns vehicles es dirigien a gran velocitat contra ells, amb intenció de travessar el control. Un dels cotxes va col·lidir contra un vehicle policial, però el conductor va poder fugir a peu. Els agents van resultar il·lesos.
La policia sí que van poder aturar altres dos vehicles i detenir-ne els conductors, mentre que un quart va poder escapar conduint. Al llarg del dia, aquest cotxe va ser localitzat a Badalona i, per tant, recuperat en bon estat, però se segueix buscant el conductor.
El balanç de l'operació va ser la recuperació de quatre cotxes, un dels quals força malmès, i dues persones detingudes. Es tracta de ciutadans d'Europa de l'Est. La policia manté oberta la investigació per intentar localitzar els dos fugitius. Els vehicles van ser robats d'un concessionari a la Comella, a Andorra, i eren un Mercedes G63, que va ser el que va quedar malmès, i un altre Mercedes de la classe G, un Porsche GT3 i un BMW M4 CS.
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