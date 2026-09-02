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La Seu fa un camp nou de futbol 7 per donar sortida a la demanda que té

L’actuació de 360.000 euros, prevista a la zona esportiva municipal, permetrà ampliar els espais disponibles per als clubs, les escoles esportives i els equips de base

El lloc on es farà el nou camp de futbol7 de la Seu

El lloc on es farà el nou camp de futbol7 de la Seu / Aj La Seu

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Regió7

La Seu d'Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell impulsarà la construcció d’un nou camp de futbol 7 a la zona esportiva municipal amb una inversió de 360.920,78 euros, IVA inclòs. L’actuació té com a objectiu donar resposta a la demanda creixent d’espais per a la pràctica esportiva al municipi, especialment entre els clubs, les famílies i els joves.

El projecte preveu la construcció d’un camp de gespa artificial de 3.099 metres quadrats, ubicat entre l’actual camp de futbol i l’aparcament d’autocaravanes. Segons el consistori, els treballs tindran un termini d’execució estimat de tres mesos.

Una de les principals característiques de la proposta és que s’ha plantejat aprofitant al màxim les instal·lacions que ja existeixen a la zona esportiva municipal. D’aquesta manera, el nou equipament podrà compartir els vestuaris i altres serveis amb les instal·lacions actuals, fet que permet reduir tant el cost de l’actuació com l’impacte associat a les obres.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha defensat en declaracions a mitjans municipals la necessitat d’ampliar l’oferta d’espais esportius del municipi. “Hi ha una demanda real i creixent d’espais per practicar futbol i altres esports a la ciutat, i hem decidit donar-hi resposta amb una inversió responsable, de qualitat i respectuosa amb el futur urbanístic del municipi”, ha assenyalat.

Barrera ha remarcat també que la proposta busca aprofitar els recursos existents i, alhora, mantenir la capacitat de desenvolupament futur de la ciutat. “Hem triat una solució que aprofita el que ja tenim, que és accessible per a tothom i que no hipoteca el desenvolupament de la Seu”, ha afirmat.

Per la seva banda, la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, ha destacat que el nou camp contribuirà a descongestionar les instal·lacions esportives actuals i permetrà ampliar les franges horàries disponibles per als equips de base i les escoles esportives.

“Volem que cap infant de la Seu es quedi sense poder entrenar per manca d’espai. Aquest camp és una eina més per fer de l’esport un dret real i no un privilegi”, ha remarcat Romeu.

Un projecte compatible amb el planejament urbanístic

L’Ajuntament defensa que el nou equipament s’emmarca en la política municipal de suport a l’esport de base, la promoció de la salut i la cohesió social. El projecte també s’ha plantejat perquè sigui reversible i compatible amb el planejament urbanístic vigent, amb la voluntat que la nova instal·lació no condicioni futures actuacions urbanístiques a la zona.

Pel que fa a la construcció, el consistori ha obert el procés de licitació perquè les empreses interessades puguin presentar les seves propostes per executar els treballs.

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Amb aquesta actuació, el govern municipal vol reforçar l’oferta d’espais esportius de la Seu d’Urgell i donar resposta a una de les necessitats detectades pels clubs i les entitats esportives locals: disposar de més hores i superfícies d’entrenament, especialment per als esportistes més joves.

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