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David Vallvé, de la Seu d'Urgell, nou director de l'IDAPA

El Consell Rector el proposa per rellevar Amàlia Sanz, que va renunciar al juliol per motius personals

El nou director de l'IDAPA, David Vallvé

El nou director de l'IDAPA, David Vallvé / Marc Codinas

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Marc Codinas (ACN)

Puigcerdà

David Vallvé, actual director del servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, serà el nou director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA). El Consell Rector de l'organisme l'ha proposat aquest dijous per rellevar Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia el juliol passat per motius personals. La reunió s'ha celebrat al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, amb l'assistència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Llicenciat en Ciències Biològiques, Vallvé ha estat vinculat durant anys, fora de la gestió institucional, al club Sedis Bàsquet.

Paneque ha destacat que hi ha “recorregut de millora” en l'impuls de l'IDAPA des de l'últim Consell Rector, celebrat el juliol passat a Vielha, i ha recordat que l'organisme “aglutina reflexions, però també detecta aquelles necessitats que té aquest territori a Catalunya, comunes en tot l'Alt Pirineu”. Sobre el nou director, la consellera ha assegurat que Vallvé “coneix bé el territori, coneix bé les necessitats, i té aquest perfil gerencial i de gestor de projectes que em sembla que és l'adequat per aquesta etapa que encetem”. Paneque ha afegit que, per al Govern, l'Alt Pirineu requereix una atenció especial que va més enllà de la preservació del paisatge, especialment en matèria de mobilitat, habitatge i generació d'oportunitats. Amàlia Sanz va presentar la seva renúncia com a directora de l'IDAPA en la sessió del Consell Rector celebrada el 6 de juliol a Vielha.

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