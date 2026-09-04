Castellciutat tallarà diumenge l'N-260 per exigir un pas de vianants reclamat des de fa 16 anys
L'execució del projecte, amb pressupost aprovat des del 2024, està encallada pel rebuig d'un dels propietaris afectats
Marc Codinas (ACN)
Els veïns i veïnes de Castellciutat, nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), tallaran aquest diumenge, 6 de setembre, la carretera N-260 per exigir la construcció “urgent” d'un pas de vianants a la vila. La concentració tindrà lloc a la tarda, a partir de les 18.30 hores, al punt quilomètric 229, davant del Garatge Robert. Amb la mobilització, el veïnat vol denunciar que aquest tram de travessia urbana de l'Eix Pirinenc no compta amb cap pas de vianants regulat, una mancança que consideren un problema greu de seguretat. La reivindicació està documentada, com a mínim, des del 2010, quan ja es reclamava la instal·lació d'un pas de vianants i d'un sistema semafòric per travessar la carretera amb garanties.
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar inicialment un nou projecte per executar aquesta infraestructura, amb un pressupost de 69.892,83 euros (més IVA), just ara fa dos anys. Les obres encara no han començat, ja que l'execució està pendent que es resolgui el rebuig d'un dels propietaris afectats. Per això, els convocants reclamen a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que assumeixi el lideratge de la situació i fixi un calendari públic i concret per a la licitació i l'execució de les obres. Durant la concentració d'aquest diumenge es llegirà un manifest, en què el veïnat reclamarà que es passi “definitivament de les paraules als fets”.
Els organitzadors han fet una crida a la participació del màxim de veïns i veïnes possible, com també de qualsevol altra persona afectada per l'absència d'un pas regulat per a vianants en aquest punt. Montse Colell, veïna de Castellciutat, ha explicat a l'ACN que el tall podria arribar a aplegar més de 90 persones. Colell ha afegit que “fa gairebé 16 anys que estem lluitant per aquest tema”. “Malgrat els diferents compromisos, projectes i anuncis per part de l'administració, el problema segueix sense estar resolt. Per aquest motiu hem decidit fer aquesta concentració i que la situació es resolgui amb urgència, ja que no estem disposats a passar més temps amb aquest problema al damunt de la taula”, ha remarcat.
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