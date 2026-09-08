Docents del Pirineu alcen la veu per la dificultat d’accés a l’habitatge i la manca de docents a les escoles rurals
Docents i famílies es mobilitzen des de primera hora i hi ha convocada una protesta a les 18 hores a La Seu d’Urgell
ACN - Marc Codinas
ACN La Seu d’Urgell - La vaga d’Educació convocada avui també ha tingut ressò a les comarques del Pirineu, on la comunitat educativa s’ha mobilitzat des de primera hora del matí. Han denunciat les dificultats d'accés a l'habitatge i la manca de docents a les escoles rurals. A la Seu d’Urgell, s’han concentrat a les 8 del matí a la plaça Camp del Codina, a tocar de l’Institut Joan Brudieu. Una desena de professors s’han apropat a les portes del centre per explicar als alumnes els motius de l’aturada i han repartit octavetes informatives entre les famílies, a qui han convidat a participar en la manifestació prevista per aquesta tarda a les 18 hores davant l’Ajuntament. Posteriorment, la protesta s’ha traslladat a les portes de l’escola Albert Vives.
A la Cerdanya, la jornada de vaga també ha inclòs accions informatives als centres educatius. N’hi havia una prevista a l’escola Bac de Cerdanya-Alp, i a la tarda, està prevista una altra a l’Institut Escola Bellver de Cerdanya.
Reivindicacions pròpies del territori
Més enllà de les reivindicacions d’àmbit nacional —com l’augment salarial o la millora de les ràtios d’alumnes per aula—, la comunitat educativa de l’Alt Pirineu denuncia dificultats específiques del territori. Entre elles, la complicada accessibilitat a l’habitatge que afronten molts docents, i els problemes derivats de l’orografia pirinenca, que obliga molts mestres a haver de cobrir diverses Zones Escolars Rurals (ZER).
La delegada d’USTEC i docent Marisol Salvador ha explicat que la concentració d’aquesta tarda davant l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol ser "una crida a totes les famílies, alumnes, a tota la comunitat educativa, als docents, per fer-nos sentir un altre cop la nostra veu". Salvador ha remarcat que l’objectiu és “tornar a reivindicar les condicions laborals” i continuar la lluita iniciada el curs passat, que va quedar "a mitges". "L’objectiu principal és que tornin a obrir la negociació. No pot ser que el departament ens faci reunions i sense negociar res, a canvi de res", ha afirmat, tot reclamant avenços en educació inclusiva i en la baixada de ràtios, especialment pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials. "No podem esperar més. Estem en crisi", ha conclòs.
Salvador també ha posat el focus en les condicions particulars de la docència a les comarques pirinenques. Ha alertat que a les escoles rurals, la manca de substitucions des del primer dia de baixa "produeix una sobrecàrrega" entre la resta de companys, i ha reclamat més plantilla i personal administratiu, del qual moltes escoles no disposen. Segons Salvador, la manca de cobertura d’interinatges i substitucions respon en bona part a la dificultat per trobar habitatge a la zona, a més de les condicions dels desplaçaments: "Si t’has de desplaçar d’un lloc a un altre uns 40 km o 30 amb males carreteres, això dificulta la substitució".
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