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Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet

En l'accident s'han vist implicats el grup de motoristes en el qual circulava la víctima, i un turisme

Entrada al nucli de la Parròquia d'Hortó, on s'ha produït l'accident

Entrada al nucli de la Parròquia d'Hortó, on s'ha produït l'accident / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Un motorista ha perdut la vida aquest migdia en un accident de trànsit a la Ribera d'Urgellet. L'avís al 112 s'ha donat a les 13.25 hores del migdia. L'accident ha estat a l'N-260, al punt quilomètric 237, al nucli de la Parròquia d'Hortó.

A hores d'ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident on s'han vist implicats el grup de motoristes en el qual circulava la víctima, i també un turisme, malgrat que tothom ha resultat il·lès, excepte el motorista que ha perdut la vida. Els SEM i els Bombers de la Generalitat hi han destinat 2 dotacions que no han pogut fer res per salvar la vida del conductor. A més a més, s'han activat unitats de suport psicològic per atendre els companys. La carretera ha estat tallada fins les dues de la tarda, quan s'ha començat a donar pas alternatiu.

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Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet

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