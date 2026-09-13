La cultura i la festa s'han citat durant tres dies a l'Alt Urgell en una reeixida edició del Festimariu
El cantautor de Solsona Roger Mas va oferir un concert dissabte, en un dels actes que va tenir més èxit
Estamariu, un petit nucli de l'Alt Urgell de 130 habitants, ha viscut tres dies d'activitat intensa, el Festimariu, amb activitats tan diverses com una sortida de natura guiada per un ornitòleg, Jordi Dalmau d'Aubèrria, o els concerts de Roger Mas i de Celeste Alías i Santi Careta. El programa està organitzat per la Fundació Planes Corts. Els seus responsables se senten "satisfets" de com ha funcionat el Festimariu. "Hem vist que la participació en les activitats ha estat elevada i els actes centrals han tingut una bona assistència", han comentat.
El concert del cantautor solsoní Roger Mas va exhaurir les entrades, les anticipades i les de taquilla. La petita església de Sant Vicenç d'Estamariu va omplir tots els bancs, unes 150 persones. També va tenir molt èxit l'espectacle "Cabaret Pagès" de l'Esperanceta de Casa Gassia, que va congregar molta gent a la plaça Major. Com a novetats, aquest any, hi havia l'esmentada sortida ornitològica aprofitant que ara són setmanes de migració de moltes aus cap a zones més càlides de l'Àfrica, i el recital de poesia catalana i occitana, que va omplir l'església de Santa Cecília d'Estamariu, amb prop d'un centenar de persones.
Entre altres activitats, el Festimariu ha comptat amb un taller de cançó improvisada i la cercavila de corrandes, una xerrada de l'historiador i escriptor Albert Villaró, que va explicar el ric patrimoni cultural que es conserva a l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, i una visita guiada per conèixer les pintures de l'absis de Sant Vicenç d'Estamariu, un conjunt de pintures romàniques únic. De fet, són les úniques de tot el Pirineu que es conserven in situ. I encara s'hi podrien afegir un taller d'origami, o el taller de rabequet, amb el posterior concert a l'Espai Joan Planes, totes les activitats de diumenge, amb molt protagonisme del món del circ i de la població infantil.
Els Festimariu, com diuen els seus organitzadors, és un festival de les arts i la cultura, amb el que la Fundació Planes Corts vol reivindicar la identitat i la cultura del món rural en el seu sentit més ampli. Els carrers, les places i algunes eres i edificis d’Estamariu es posen a disposició de la festa i la cultura per esdevenir museus, espais per a exposicions, escenaris o ludoteques.
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