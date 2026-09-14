Els Comuns reclamen que el bus de la Seu d'Urgell a Lleida es coordini amb el servei comarcal
Presenten una proposta al Parlament que també reclama que hi hagi parada a l'hospital de lleidetà, l'Arnau de Vilanova
Els Comuns de La Seu i l’Alt Urgell han entrat al Parlament una proposta per millora les la campanya perquè el bus La Seu- Lleida tingui parada a l’Hospital Arnau de Vilanova i per les freqüències i horaris. També insisteixen que cal tenir en compte la interconnexió amb el bus a demanda de la comarca i que s’acabi "la discriminació que pateixen les persones amb mobilitat reduïda o la tarifa única integrada", segons ha explicat Mario Mata, Co-coordinador dels Comuns a l’Alt Pirineu i Aran .
Els Comuns han registrat aquesta Proposta de Resolució al Parlament en el marc de la campanya de recollida de signatures iniciada al juliol que amb l’eslogan “A la Seu no som de segona», que ja porta recollides 800 signatures. Els seus representants assenyalaven que és "urgent" resoldre les mancances que exposen.
La proposta que consta de vuit punts, es debatrà en els propers mesos a la Comissió de Territori i Habitatge i insta la govern de la Generalitat a fer-los efectius de manera coordinada amb el territori. Demana "incorporar, en el termini màxim de tres mesos, una parada directa davant o a l’entorn immediat de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova en les línies regulars interurbanes que connecten la Seu d’Urgell amb Lleida, tant en sentit d’anada com de tornada; garantir que aquesta parada sigui efectuada, com a mínim, per quatre expedicions diàries per sentit, tots els dies de la setmana, inclosos dissabtes, diumenges i festius, sense perjudici d’incorporar-la progressivament al conjunt de les expedicions existents; i distribuir aquestes expedicions en franges horàries que permetin: Arribar a l’hospital abans de l’inici de les consultes i proves programades del matí, arribar-hi durant el matí i a primera hora de la tarda i tornar a la Seu d’Urgell al migdia, a mitja tarda i al vespre, tenint en compte la durada variable de visites, proves i tractaments.
Finalment, Mario Mata, Co-coordinador dels Comuns a l’Alt Pirineu i Aran explica que la proposta registrada en seu parlamentària “dona forma al compromís adquirit en l’inici de la campanya” i anuncia que “amb l’objectiu d’acompanyar la proposta i fer encara més pressió per aconseguir l’aprovació, mantindran la campanya de recollida de signatures activa amb carpes al carrer i mantenint la disponibilitat de signatura online per a totes les persones que vulguin sumar-se a aquesta demanda.
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