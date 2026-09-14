Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Comissió de seguretat a ManresaObres al GuimeràCorre de bouAccidents a l’N-260Llops a CatalunyaFira Mediterrània
instagramlinkedin

Rescaten un ciclista accidentat a Alàs i Cerc

Els Bombers i el SEM l'han tret amb helicòpter d'un camí de difícil accés

Els Bombers atenen el ferit al lloc de l'accident

Els Bombers atenen el ferit al lloc de l'accident / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Rescat en helicòpter d'un ciclista accidentat aquest matí a l'Alt Urgell. A 3/4 de 12 del migdia s'ha rebut l'avís que un home havia patit un accident de bicicleta en un sender de difícil accés a Alàs i Cerc.

Els Bombers han activat l'helicòpter de la Seu d'Urgell, amb GRAE i un metge del SEM a bord i s'han desplaçat fins al punt de l'accident. Mentrestant, el SEM ha activat una ambulància i l'ha portada a l'aeroport de la Seu. Un cop atès el ciclista al lloc de l'accident, ha estat traslladat en helicòpter fins on l'esperava l'ambulància, per dur-lo a l'hospital.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
  2. “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
  3. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
  4. Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
  5. Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
  6. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  7. Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
  8. Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026

Rescaten un ciclista accidentat a Alàs i Cerc

Rescaten un ciclista accidentat a Alàs i Cerc

L’FP guanya terreny a Catalunya: més dones en els cicles superiors tecnològics i gairebé 1.000 noves places a Barcelona

L’FP guanya terreny a Catalunya: més dones en els cicles superiors tecnològics i gairebé 1.000 noves places a Barcelona

Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera

Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera

Els líders d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord desafien Londres i acceleren els seus plans per a la independència

Els líders d’Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord desafien Londres i acceleren els seus plans per a la independència

L'administració de Gironella reparteix un gran premi de la Bonoloto

L'administració de Gironella reparteix un gran premi de la Bonoloto

Junqueras obre una ronda de contactes per buscar un «gran pacte de país» sobre l’educació

Junqueras obre una ronda de contactes per buscar un «gran pacte de país» sobre l’educació

El nou mercat municipal d'Igualada obrirà el setembre de 2027 amb una vintena de parades

El nou mercat municipal d'Igualada obrirà el setembre de 2027 amb una vintena de parades

Un ramat de cabres travessarà el centre de Manresa aquest diumenge i farà parada a Can Poc Oli

Un ramat de cabres travessarà el centre de Manresa aquest diumenge i farà parada a Can Poc Oli
Tracking Pixel Contents