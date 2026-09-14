Rescaten un ciclista accidentat a Alàs i Cerc
Els Bombers i el SEM l'han tret amb helicòpter d'un camí de difícil accés
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Manresa
Rescat en helicòpter d'un ciclista accidentat aquest matí a l'Alt Urgell. A 3/4 de 12 del migdia s'ha rebut l'avís que un home havia patit un accident de bicicleta en un sender de difícil accés a Alàs i Cerc.
Els Bombers han activat l'helicòpter de la Seu d'Urgell, amb GRAE i un metge del SEM a bord i s'han desplaçat fins al punt de l'accident. Mentrestant, el SEM ha activat una ambulància i l'ha portada a l'aeroport de la Seu. Un cop atès el ciclista al lloc de l'accident, ha estat traslladat en helicòpter fins on l'esperava l'ambulància, per dur-lo a l'hospital.
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