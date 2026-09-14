Trànsit estudia reforçar els controls a l’N-260 després de l’accident mortal d’un veí de Sallent de 39 anys
Lamiel diu que la via “preocupa” i posa el focus en els trams de revolts més freqüentats per motoristes
ACN / Regió7
El Servei Català de Trànsit (SCT) estudia reforçar els controls a l'N-260 després d’un cap de setmana amb quatre víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana, entre les quals un veí de Sallent de 39 anys. El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicat aquest dilluns en declaracions a l’‘Aquí Catalunya’ de SER Catalunya que els accidents han estat diversos i no responen a “un patró clar”, però ha assenyalat l’N-260 com una de les vies que “preocupa”, especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes. Lamiel ha avançat que aquest mateix dilluns Trànsit analitzarà amb els Mossos d’Esquadra possibles mesures a la carretera. Entre les opcions, ha apuntat a “concentrar per saturació controls” en alguns punts.
Lamiel ha explicat que la via presenta característiques molt diferents segons el tram i que, per tant, les actuacions també hauran de ser diferents. Ha citat específicament zones del Ripollès, la collada de Toses i el Pallars entre les freqüentades per motoristes.
El director de Trànsit també ha recordat que l’SCT treballa amb la UPC en una intel·ligència artificial per predir accidents i detectar zones de risc. Lamiel ha explicat que el sistema ja permet fer prediccions, tot i que encara s’ha de perfeccionar, i que la previsió és incorporar aquests avisos a l’aplicació de Trànsit.
Sobre un eventual retorn dels peatges, Lamiel ha reiterat que Trànsit considera que, si se n’implanten, haurien de permetre regular els fluxos de vehicles en funció de les hores i les vies i funcionar amb un sistema de pagament per ús. Ha recordat que aquesta qüestió no depèn directament de l’SCT i que s’ha d’abordar en el grup de treball corresponent.
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