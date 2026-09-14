Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Obres al GuimeràCorre de bouCrim ManresaRetaule del flautistaJoan VilamalaFira Mediterrània
instagramlinkedin

Trànsit estudia reforçar els controls a l’N-260 després de l’accident mortal d’un veí de Sallent de 39 anys

Lamiel diu que la via “preocupa” i posa el focus en els trams de revolts més freqüentats per motoristes

Centro de control de Trànsit

Centro de control de Trànsit / El periódico

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN / Regió7

Barcelona

El Servei Català de Trànsit (SCT) estudia reforçar els controls a l'N-260 després d’un cap de setmana amb quatre víctimes mortals a la xarxa viària interurbana catalana, entre les quals un veí de Sallent de 39 anys. El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicat aquest dilluns en declaracions a l’‘Aquí Catalunya’ de SER Catalunya que els accidents han estat diversos i no responen a “un patró clar”, però ha assenyalat l’N-260 com una de les vies que “preocupa”, especialment en alguns trams de revolts freqüentats per motoristes. Lamiel ha avançat que aquest mateix dilluns Trànsit analitzarà amb els Mossos d’Esquadra possibles mesures a la carretera. Entre les opcions, ha apuntat a “concentrar per saturació controls” en alguns punts.

Lamiel ha explicat que la via presenta característiques molt diferents segons el tram i que, per tant, les actuacions també hauran de ser diferents. Ha citat específicament zones del Ripollès, la collada de Toses i el Pallars entre les freqüentades per motoristes.

El director de Trànsit també ha recordat que l’SCT treballa amb la UPC en una intel·ligència artificial per predir accidents i detectar zones de risc. Lamiel ha explicat que el sistema ja permet fer prediccions, tot i que encara s’ha de perfeccionar, i que la previsió és incorporar aquests avisos a l’aplicació de Trànsit.

Notícies relacionades

Sobre un eventual retorn dels peatges, Lamiel ha reiterat que Trànsit considera que, si se n’implanten, haurien de permetre regular els fluxos de vehicles en funció de les hores i les vies i funcionar amb un sistema de pagament per ús. Ha recordat que aquesta qüestió no depèn directament de l’SCT i que s’ha d’abordar en el grup de treball corresponent.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
  2. “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
  3. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
  4. Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
  5. Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
  6. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  7. Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
  8. Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026

Trànsit estudia reforçar els controls a l’N-260 després de l’accident mortal d’un veí de Sallent

Trànsit estudia reforçar els controls a l’N-260 després de l’accident mortal d’un veí de Sallent

Joan Barbé va actuar a "El retaule del flautista" que es va representar diumenge al Teatre Conservatori de Manresa: «Sobretot, molta il·lusió i bon rotllo»

Joan Barbé va actuar a "El retaule del flautista" que es va representar diumenge al Teatre Conservatori de Manresa: «Sobretot, molta il·lusió i bon rotllo»

França proposa a Brussel·les limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys

França proposa a Brussel·les limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys

Colau no descarta tornar a la política institucional si en algun moment és "especialment útil"

Colau no descarta tornar a la política institucional si en algun moment és "especialment útil"

Kia reinventa el crossover: el nou XCeed combina una silueta elegant, tecnologia intel·ligent i practicitat quotidiana

Kia reinventa el crossover: el nou XCeed combina una silueta elegant, tecnologia intel·ligent i practicitat quotidiana

Assassinada a Mèxic una universitària espanyola que estava d’intercanvi

Assassinada a Mèxic una universitària espanyola que estava d’intercanvi

Els productors de calçots comencen ja la campanya pressionats per la forta demanda i el canvi climàtic

Els productors de calçots comencen ja la campanya pressionats per la forta demanda i el canvi climàtic

El famós ‘vestit de la venjança’ de Diana de Gal·les torna a subhasta

El famós ‘vestit de la venjança’ de Diana de Gal·les torna a subhasta
Tracking Pixel Contents