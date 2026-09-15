Especialistes en malalts crítics de l'hospital de Lleida podran valorar els de la Seu d'Urgell per una connexió de vídeo
El sistema connecta en temps real els professionals de l'Arnau de Vilanova amb els de la Fundació del Sant Hospital i s'emmarca en el projecte Critic.CAT, impulsat pel Departament de Salut, i en la Xarxa territorial Lleida-Pirineus
ACN
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida i la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell (FSH) han posat en marxa el projecte TeleUCI, un dispositiu de teleassistència que permet als especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al servei d'Urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca en el projecte Critic.CAT, impulsat pel Departament de Salut, i en la Xarxa territorial Lleida-Pirineus.
La tecnologia es basa en un sistema de teleassistència amb càmera robòtica de la companyia Teladoc Health, instal·lada al servei d'Urgències del centre a l'Alt Urgell, que permet establir una connexió audiovisual en temps real amb els professionals de la Unitat de Cures Intensives de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests poden valorar l'estat clínic dels pacients, revisar proves complementàries i participar en la presa de decisions assistencials conjuntament amb els equips locals. La instal·lació del sistema i la formació dels professionals es va dur a terme el 18 de juny, i des d'aleshores el projecte ja està operatiu.
La TeleUCI a la Seu d'Urgell és una extensió del model que l'Arnau de Vilanova va iniciar l'any 2024 amb l'Hospital Comarcal del Pallars. En aquests dos anys de funcionament, aquesta experiència ha permès la valoració a distància de 70 pacients crítics o semicrítics i ha contribuït a evitar trasllats innecessaris, millorant la qualitat assistencial i la coordinació entre hospitals.
El doctor Jesús Caballero, director clínic territorial de Pacients Crítics de Lleida, explica que el projecte “permet millorar la qualitat assistencial en la ressuscitació del pacient, consensuar si s'ha de traslladar o no i evitar trasllats innecessaris tant per als pacients com per a les seves famílies”. Caballero destaca també que “els professionals se senten més recolzats per l'hospital de referència i es millora la coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques, fet que permet avançar tractaments temps-dependents i agilitzar la presa de decisions”.
El responsable territorial de Crítics afegeix que la TeleUCI també facilita el retorn precoç de pacients als seus hospitals de proximitat quan la situació clínica ho permet, “amb el benefici emocional i social que això comporta. A més, reforça la confiança de les famílies en les decisions de trasllat o de no trasllat”, afirma.
Palmira Borràs, directora de centres de la Xarxa d'Hospitals de l'Alt Pirineu, explica que “aquest projecte forma part del Critic.CAT, una iniciativa estratègica del Departament de Salut que té l'objectiu de millorar la prestació de servei de cures intensives al conjunt del territori català amb un model assistencial basat en eines digitals, i que s'ha incorporat a la xarxa territorial Lleida-Pirineus”.
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