La Passió d’Olesa de Montserrat estrena aquest 2022 "la transformació més gran de l’espectacle de les darreres dècades", segons la direcció de l'espectacle, que anuncia "un nou concepte dramatúrgic i una potència escènica a l’alçada de grans produccions per oferir una representació molt més emotiva, humana i propera al públic".

La representació, amb cinc segles d'història a les espatlles, fa un canvi en aspectes de dramatúrgia i un de significatiu en la durada, que s'escurça, i serà de 2 hores i 15 minuts. L'espetacle passa dels tres als dos actes. La temporada 2022 anirà del 20 de març a l’1 de maig i tindrà un total de 7 representacions.

Fonts de l'espectacle expliquen que aquesta evolució i transformació de La Passió d’Olesa de Montserrat no és fruit d’un dia. L’entitat fa anys que va iniciar la reflexió sobre quin havia de ser el futur de l’espectacle. Aquest treball previ, juntament amb un nou concepte de tractament dramatúrgic, tècnic i escenogràfic sorgit la feina feta per l’equip de col·laboradors de l’entitat, donen com a resultat una Passió d’Olesa molt diferent de com s’havia vist fins ara. Les escenes ja no segueixen estrictament l’ordre cronològic –l’espectacle té diversos moments de flashback- i els quadres s’enllacen entre ells d’una manera fluïda i vibrant, a una velocitat que ha suposat tot un repte logístic.

Es recuperen textos que feia dècades que no pujaven a escena, però que permeten entendre millor les motivacions dels personatges, i es deixen enrere quadres que feia temps que formaven part de l’espectacle. Al capdavant de l’equip creatiu del nou muntatge hi ha per primer any un tàndem, el format per Xavier Povill –net de l’autor del text- i Joan Gil.

La Passió d’Olesa s’humanitza. Els personatges principals mostren d’una manera diàfana els seus sentiments, dubtes, contradiccions i alegries, i també pors, odis i tristeses, perquè el públic pugui trobar-hi aquelles emocions que són compartides per tothom. Alhora, la nova dramatúrgia permetrà entendre l’espectacle a qualsevol persona, conegui o no la història que s’hi explica: en les primeres escenes els personatges principals es donaran a conèixer amb les seves accions i apareixerà clarament quin és el conflicte principal de la història i que desencadenarà tota l’acció.

Aquesta transformació de La Passió d’Olesa de Montserrat ha implicat que els preparatius de la temporada 2022 comencessin ja a la tardor i s’intensifiquessin a partir de gener. Actors i actrius, equip tècnic i tramoia han hagut d’aprendre des de zero les bases del nou espectacle i preparar i ajustar tots els mecanismes necessaris per a la temporada 2022. També s’han hagut de fer alguns retocs en l’escenografia del teatre fruit de la nova dramatúrgia.

Es podrà seguir en Streaming

Per segon any consecutiu, La Passió d’Olesa fa el salt a Internet i tres de les representacions es podran seguir en directe des de casa. Seran les funcions dels dies 9, 15 i 24 d’abril, que s’emetran en streaming de pagament simultani a la representació al teatre.

Novetats en el repartiment

En l’àmbit interpretatiu, el repartiment per aquest 2022 ha pres com a base el de la temporada 2020 pel que fa al nombre d’actors i actrius amb paper, i les persones que en formen part són gairebé les mateixes, sigui en el paper que tenien llavors o bé en un altre. Com a novetats d’aquesta temporada, hi trobem l’estrena d’Olga Pareja en el paper de Magdalena, que pren més rellevància en el nou espectacle, i el de Quimet Pla en el de Nicodem en algunes de les representacions. Nicodem és un altre dels personatges que La Passió d’Olesa 2022 potencia dins la trama.

Subtítols en castellà i anglès

L’espectacle manté els subtítols en castellà i anglès en totes les representacions, a través de les pantalles situades sobre l’escenari. Alhora, se subtitularan també les emissions en streaming, tal com ja es va fer l’any passat, per poder arribar a públic d’arreu.

Després de l’aturada del 2021 forçada per la pandèmia, La Passió d’Olesa 2022 recupera la tradició que sigui un artista contemporani de renom qui dissenyi el cartell institucional de l’espectacle. Aquest 2022, l’encàrrec ha recaigut en la mallorquina Amparo Sard, professora de la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, artista amb una llarga trajectòria nacional i internacional d’exposicions, i que ha estat present, per exemple, en la recent fira ARCO a Madrid. Sard ha creat una obra a partir de resines, que després ha fotografiat. A la imatge, d’un vermell intens, s’hi endevinen uns pulmons i el rastre d’una llançada, en una clara al·lusió a una de les imatges més icòniques de la passió: la crucifixió.