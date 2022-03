Sant Esteve Sesrovires desencallarà el projecte de l’edifici Jove Fòrum, que estava sense definició des del 2009. És una intervenció que resoldrà el futur de l’estructura de l’antic auditori i ho farà amb una voluntat d’integració de l’espai a l’entorn urbà i a les persones. La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer que l’equip d’arquitectura UTE Adell Nabona Perich Such ha resultat el guanyador del concurs realitzat a dues voltes per l’ens provincial. El projecte porta per títol El Verger.

A partir d’aquesta proposta, l’Ajuntament podrà encarregar a l’equip guanyador el projecte executiu i començar a treballar en el que serà el nou edifici. L’avantprojecte dona resposta a la voluntat de l’Ajuntament de tirar endavant la finalització de l’obra amb un nou programa funcional que inclou biblioteca, aula de música i bucs d’assaig, casal de joves, aules de formació i centre d’entitats. L’avantprojecte també preveu dues plantes soterrani destinades a aparcament així com la urbanització de tot l’entorn de l’edifici, incloent la coberta mirador. La proposta transforma l’estructura existent per convertir-la en un nou edifici connectat al seu entorn. Els arquitectes han pensat a convertir l’espai icònic de l’antic auditori en un verger exterior i públic. El treball premiat respon al programa funcional requerit i resol els accessos al nou edifici, que es col·loquen al voltant del volum de l’antic auditori, convergint en un punt central on se situen els vestíbuls tant de planta primera, on se situa la biblioteca, com de planta baixa, on se situen la resta d’usos. A la coberta, un mirador La proposta aprofita el desnivell del solar per convertir la seva coberta en una nova plaça-mirador enjardinada, i converteix la resta d’espais públics en zones d’estada amb forta presència del verd, que actuen com a foyers urbans del nou edifici. El consum energètic serà quasi nul. La Diputació de Barcelona ha indicat que el projecte respon als seus objectius de desenvolupament sostenible, que estan d’acord amb els que va proclamar l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l’agenda global per al 2030.