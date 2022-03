L’alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, comparteix els objectiu de país de treballar per tenir un aire més net i a finals de la setmana passada va signar l'acord de les poblacions de més de 20.000 habitants que posaran límits als vehicles més contaminants, però al mateix temps afirma que per arribar als objectius "calen més recursos". “Tots estem d’acord en que cal millorar la qualitat de l’aire dels nostres municipis i ciutats però per aconseguir-ho cal més inversió en transport públic i generar alternatives per tenir ciutats més saludables”, ha afegit.

Per tal d’aconseguir aquests objectius de tenir un aire més net s'obriran línies d'ajuts per un import total de 6 milions d’euros fins a l'any 2025, per donar suport als municipis en la definició del projecte i l'execució de les Zones de Baixes Emissions, començant per una primera convocatòria de 4,5 milions d'euros que es llençarà en les properes setmanes. Aquests imports provindran del Fons Climàtic, que es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

El govern de Catalunya, representants de municipis de més de 20.000 habitants (a la zona del Baix Llobregat Nord, Olesa, Esparreguera i Martorell), les diputacions i diverses entitats i agents socials han subscrit un acord per avançar en la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya. Es tracta d’un projecte impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. L’acte de presentació es va organitzat el passat divendres 18 de març al Palau de Pedralbes de Barcelona i va servir per conformar el full de ruta per la millora de la qualitat de l’aire, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, segons han explicat fonts municipals.

Els signants s’han compromès a reduir, com a mínim, un 15% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019. Per fer-ho, duran a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, donaran continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania i la indústria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, donaran suport a la recerca per al coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu impacte sobre la salut.

Trobada de governs locals

L’alcalde, Miquel Riera, també va participar la setmana passada a la trobada de governs locals de la província de Barcelona convocada per la Diputació de Barcelona. Després del temps viscut amb la covid-19 i superat l'equador del mandat 2019-2023, la Diputació va convocar els representants dels governs locals de la província al Paraninf del recinte de l’Escola Industrial per fer un repàs de les accions que s’han vehiculat a través de la Diputació. En el cas de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Riera ha destacat que els temes abordats van ser els plans Next Generation i els objectius de l’agenda 2030 "tots dos són polítiques supramunicipals que necessiten del suport de la Generalitat, del Ministeri competent o de la Diputació de Barcelona”.

Desenvolupament de l’Agenda 2030 i ODS

També amb la Diputació de Barcelona, la setmana passada l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va tractar de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la diputada de Polítiques de Participació, Agenda 2030 i ODS, Núria Parlon.

A la reunió es va manifestar el compromís de la Diputació de Barcelona amb la implantació de l’Agenda 2030. “Aquesta és una eina imprescindible perquè totes les subvencions europees hi van vinculades” ha explicat l’alcalde d’Olesa, qui ha afegit “els projectes que composen l’Agenda Urbana d’Olesa ja estan treballats amb el POUM, que ja és una eina de planificació; i també amb el Pla d’Acció Municipal (PAM), un pla que recull les principals polítiques i accions”. En aquesta línia, Riera va manifestar que els municipis necessiten ajuda i recursos per desenvolupar aquesta Agenda i el full de ruta cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La Diputació de Barcelona és un dels primers governs locals en integrar els ODS de l’Agenda 2030 a la seva estratègia de govern. La Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municpis i Províncies d’Espanya (FEMP) és un espai comú on els ajuntaments i les diputacions disposen d’eines necessàries i espais d’interrelació i cooperació per posar en marxa les mesures necessàries per implementar l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible al territori.