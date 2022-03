Els cossos policials insten l’alcalde a fer una limitació excepcional de l’horari per a què el local tanqui a les 3 h. És la segona vegada que es decreta una reducció horària, fet que des del negoci s’interpreta com una «persecució».

L’alcalde ha decretat el tancament a les 3h en comptes de les 5 h en base a dos informes policials que així ho recomanen. En aquests documents municipals la Policia Local i els Mossos d’Esquadra detallen nombrosos fets vinculats a l’entorn de la discoteca, si bé no els imputen directament a l’activitat del local. Als informes es detallen incidències que principalment passen fora de la sala: casos de baralles, incidents de seguretat viària i danys a vehicles, així com diversos furts de documentació i telèfons mòbils.

El mateix document també precisa que els responsables de la discoteca retornen nombrosos objectes perduts a la Policia Local. Des d’LNT apunten que les persones que perden els telèfons i documentació estarien presentant denúncies falses per poder beneficiar-se del pagaments de les assegurances.

Alhora, defensen que l’afluència de clients a la discoteca amb vehicles privats era una qüestió que l’Ajuntament ja sabia quan va concedir-los la llicència als afores del municipi. «El que ara pretenen no és altra cosa que enviar el problema a altres poblacions on s’hauran de traslladar els joves d’aquesta zona del Baix Llobregat», afirmen.

Un local en conflicte amb l’Ajuntament

Abans de la pandèmia, l’alcalde Eduard Rivas ja va retallar l’horari del local per «l’elevat nombre d’incidents» que hi havia en relació a aquest negoci, amb una quarantena de denúncies i infraccions administratives en cinc mesos. Entre d’altres, s’havia denunciat una agressió homòfoba en la que l’acusat era un vigilant del centre (febrer del 2020). Aquest acte va ser el que va motivar l’alcalde a fer el primer decret de limitació horària i a establir més controls. Aquella limitació horària va vèncer un any després, el març del 2021, moment en què l’oci nocturn estava tancat amb motiu de la covid. I ara, quan l’oci nocturn ha tornat a obrir es reprodueixen els problemes.