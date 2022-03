Esparreguera celebra la segona edició del FestaVal, demà, dissabte, 26 de març. És la Festa dels Valors, que no s’ha pogut celebrar els dos últims anys a causa de la pandèmia. Està organitzada per la Xarxa d’AMPA d’Esparreguera i Bombers amb Causa en benefici de l’Obra Social de Sant Joan de Déu. L’aparcament del Teatre La Passió d’Esparreguera acollirà de 10 del matí a 8 del vespre, un esdeveniment amb protagonisme per als tallers, una exhibició de camions de bombers i les actuacions de nombroses entitats.