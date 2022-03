El ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat aquest dijous incorporar el romanent de tresoreria al pressupost actual per un import total d’1.222.255 euros. Dels nous diners disponibles, l’Ajuntament olesà en destinarà 451.255 euros al projecte d’obra de la plaça del Doctor Fleming. Una altra partida a destacar són els 236.000 euros per donar cobertura a les intervencions de buidatge al Cementiri Vell. En habitatge destaca la subvenció per a ajudes a la rehabilitació (100.000 euros) i sumen prop de 40.000 euros els imports destinats a Benestar Social per fer front a diverses necessitats fins a finals d’any. També destaca el complement destinat al projecte de reforma de l’edifici de l’antic convent de les Paüles per valor de 126.000 euros.

Es destinaran uns imports de 34.500 euros i 63.000 euros, respectivament, per complementar les partides que hi ha per a la millora d’equipaments esportius com el camp de futbol i el pavelló de bàsquet. Bona part de les intervencions dels regidors i regidores es van centrar en el romanent de tresoreria.

L’acord es va prendre en el ple de dijous al vespre. Marc Serradó, regidor de la CUP, va lamentar que una part important del romanent servirà per continuar finançant les obres de la plaça del Doctor Fleming i va recordar que consideren «interessant» el projecte, però el seu pressupost «massa car i en cap cas prioritari». El regidor de la CUP també es va mostrar «sorprès per la gran ampliació de crèdit per rehabilitar l’edifici de les Paüles després d’un any sense saber-ne res».

Tot i no oposar-se al projecte d’inversió al Cementiri Vell, el regidor de Ciutadans, Carlos Navia, va considerar que «no és el moment» i que els imports per arrancar les obres en aquest espai «es podrien destinar a molts altres camps», com Benestar Social, subvencions per a reformes o en esports.

Jordi Parent (ERC) diu que és un romanent «de necessitat més que no pas de voluntat», en la mesura que el 70% del mateix es destina a un seguit de compromisos com les obres de la plaça del Doctor Fleming, la rehabilitació de les Paüles i els treballs d’altres empreses en l’àmbit urbanístic.

Des del PSC, el regidor Carlos Fernández va recordar que «ja són milers d’euros» els que s’han invertit al Cementiri Vell i va plantejar si s’havia pressupostat bé aquest projecte.