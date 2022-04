El dia 29 de març de 1922 va arribar a Abrera i Olesa el primer ferrocarril, un mitjà de transport que, des de la segona meitat del segle XIX havia revolucionat el país i havia canviat radicalment la interrelació territorial. Avui, Abrera commemora el centenari amb un acte institucional, a les 10 del matí, davant de l’estació, que comptarà amb la presència de la presidenta de l’empresa pública FGC, Marta Subirà. Olesa ja ha inaugurat aquesta setmana una exposició històrica de record de l’efemèride i ha publicat un estudi que recull com va arribar el tren i els canvis que va incorporar en la mobilitat.

El 14 de juliol de 1919 es va constituir la Compañía General de Ferrocarriles Catalanes, la qual poc després assumiria la construcció de la línia fèrria que uniria Martorell amb Manresa. El 29 de març de 1922 va entrar en funcionament el tram Martorell-Olesa de Montserrat, moment en què es va inaugurar l’estació d’Abrera, llavors retolada «Abrera-Esparreguera» en ser una parada propera a la veïna vila d’Esparreguera, que quedava fora del traçat del tren.

L’estació d’Abrera és un edifici de planta rectangular, de dos pisos d’alçada i coberta de dues aigües. El seu aspecte actual és fruit de les reformes portades a terme entre els anys 1982 i 2007.

La Catalunya industrial s’havia emmirallat en els processos industrial d’Anglaterra. El primer viatge en tren a Catalunya i a la península es va efectuar entre Barcelona i Mataró l’any 1848.

Els orígens de la línia de ferrocarrils Llobregat-Anoia també es remunten al segle XIX. El Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga fou la primera línia de via estreta construïda a Catalunya, l’any 1885. La indústria tèxtil va portar de la mà la inversió per poder fer el tren. Els fabricant que s’escampaven per municipis i colòies industrials necessitaven rebre el cotó que arribava a Barcelona i portar la roba que feien cap a la capital catalana. D’altra banda, el Ferrocarril Central Catalán, es va construir per comunicar les indústries d’Igualada amb la resta del país mitjançant l’enllaç amb els ferrocarrils de via ampla a l’estació de Martorell.

El 29 de març de 1922 es va estrenar el tram a Olesa i el 26 de juliol del mateix any la via s’allarga fins al balneari de la Puda.