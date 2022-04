Els Ajuntaments de Collbató, El Bruc, Olesa, Esparreguera i Abrera han decidir unir esforços per reclamar recuperar els serveis i els horaris d’atenció que tenien els centres de salut abans de la pandèmia. “La reclamació principal és tornar a tenir els mateixos serveis que teníem abans de la pandèmia, amb els mateixos horaris i dedicació". I en la queixa també reclamem "una sanitat més propera i accessible i que les noves tecnologies siguin per complementar el servei, no per substituir-lo”, segons que ha explicat la regidora de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa, Ada Agut, en una informació que recull el web municipal d'Olesa de Montserrat.

La situació es repeteix a desenes de poblacions. Durant la pandèmia es va fer una reestructuració de serveis, una concentració d'algunes especialitats com per exemple pediatria, i una reducció dràstica de l'atenció presencial a molts ambulatoris en poblacions de baixa densitat demogràfica, i el departament de Salut i l'ICS, que és qui presta el servei a la majoria de municipis de la demarcació de Barcelona, ha estat incapaç de recuperar el servei que tenia abans de la pandèmia. Entre les peticions, els ajuntament també demanen tenir un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) pel Baix Llobregat Nord “però veiem que per tema d’inversions ara mateix és difícil, per això hem pensat que serà més àgil reclamar primer recuperar el servei urgències les 24 hores als CAPS d’Olesa i Esparreguera”, ha apuntat la regidora de Salut Pública de l’Ajuntament d'Olesa. Amb tot, el CAP d'Olesa el gestiona Mútua de Terrassa i el d'Esparreguera l'ICS. També es demana fer una reformulació i un canvi de model sanitari de país, on se li doni més pes a l’atenció primària que en l’actualitat. Per aconseguir-ho demanen dotar-la de més recursos per incrementar el personal i sobretot millorar les seves condicions laborals de manera que els hi sigui atractiu treballar en la sanitat pública i concretament en l’àrea de l’atenció primària. Els ajuntament no aturen la seva campanya de pressió, que inicialment van fer individualment, i que ara fan col·lectivament. Coneixedors que a nivell de la comarca es prepara una moció conjunta des del Consell que ha d'anar en la mateixa línia, els ajuntaments esperen a poder signar aquest acord i, en tot cas, afegir esmenes particulars per exposar al departament les problemàtiques de cada municipi. La propera reunió, serà amb el Consell Comarcal, el proper divendres 8 d'abril, de manera telemàtica. Aquestes reclamacions es van originar des de la regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa, “ vam veure tota la problemàtica del municipi respecte al servei del CAP i vam convocar als ajuntaments d’Abrera i Esparreguera per veure quines problemàtiques tenien i quines accions dur a terme. Ara també s’hi han sumat d’altres municipis com El Bruc i Collbató, i sis municipis més de l’Anoia, i esperem que s’hi sumin molts més”, ha explicat Ada Agut. Tots aquests municipis afectats per les mateixes problemàtiques estan fent una reclamació conjunta en una carta dirigida a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i també a tots els grups parlamentaris.