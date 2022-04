Esparreguera va tenir un increment del 17% dels fets delictius durant el 2021. La diferència amb l’any anterior s’atribueix a la pandèmia, ja que l’aïllament domiciliari va dur implícita una reducció dels fets delictius. Les dades van ser fetes públiques a la Junta de Seguretat Local de dijous passat, que també va aprovar, en sessió ordinària, el Pla Local de Seguretat d’Esparreguera.

Durant el 2021 a Esparreguera es van denunciar 1.006 fets delictius. Del total de fets denunciats, el gran gruix, el 75%, són delictes contra el patrimoni, mentre que el 14% són delictes contra les persones i el 0,6%, delictes relatius al trànsit. Durant el 2021 també es van interposar 903 denúncies per incompliment de les mesures sanitàries i es van fer 1.242 dispositius estàtics de control. A la sessió també hi va ser el delegat territorial, Toni Morral.

L’inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sánchez, va explicar que, «en l’àmbit de la seguretat ciutadana, el total de fets penals registrats durant el 2021 van ser 1.006, una mica per sobre de la mitjana dels últims quatre anys, que se situava en 960 delictes anuals». Sánchez va subratllar que «el polígon industrial Magarola Sud és on s’han incrementat més, i han passat de 58 a 117 fets registrats, principalment com a conseqüència de la reobertura d’una discoteca, ja que es van registrar 26 fets directament o indirectament vinculats al funcionament de l’establiment». El 75% dels fets són delictes patrimonials, més de la meitat dels quals són per estafes i furts, però també destaquen els robatoris amb força i els danys. Tot i això, Josep Sánchez va subratllar que «el 2021 es van registrar 41 robatoris amb força a domicilis, el 25% menys que l’any anterior i el 41% menys que el 2019, quan se’n van produir 100», i va destacar que «és un tipus de delicte que ha baixat perquè fa molt temps que hem centrat l’atenció policial en aquest aspecte en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra».

Hi va haver 123 accidents de trànsit en vies urbanes, el 16% més que durant el 2020. Els accidents amb víctimes es van mantenir en 32, el mateix nombre que l’any anterior, i les víctimes lleus van augmentar el 15%, i es va passar de les 38 el 2020 a les 44 del 2021. Tot i això, les víctimes greus van disminuir de 2 a 1.