El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat, per un import d'1,8 milions d'euros, el contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu “Connexió de l'autovia B-40 amb l'autovia A-2 i l'autopista AP-7 a Abrera i Martorell”. Aquesta obra suposarà una continuïtat amb l'ampliació i millora de l'autovia A-2, d'Igualada a Abrera, que ha fet els primers passos per poder adjudicar les obres. El valor de les obres en aquesta llarg tram de l'autovia, que inclou, entre d'altres, l'ampliació de la calçada per fer tres carrils de circulació i la perforació d'un tercer túnel al Bruc, supera els 530 milions d'euros.

La licitació serà anunciada properament al Butlletí Oficial de l'Estat. La capacitat de l'actual enllaç d'Abrera faria que la connexió de la B-40 acabaria en un problema. La proximitat de l'enllaç amb el nucli urbà d'Abrera impossibilita una solució mitjançant actuacions puntuals i cal un plantejament global de la mobilitat. El ministeri també té en compte que l'enllaç hauria de formar part de la solució als problemes actuals d'alta densitat de trànsit entre Abrera i Martorell, unes zones amb nombroses connexions i importants moviments per la presència de diversos polígons industrials. A més, cal destacar que l'autovia A-2 presenta un grau considerable de congestió al seu pas per la zona industrialitzada entre les poblacions de Martorell i Abrera, que limita l'activitat existent. L'estudi informatiu té per objecte, segons explica el ministeri, estudiar la solució als problemes anteriorment esmentats, per a la qual cosa es definirà un nou corredor viari de gran capacitat que unirà les autovies A-2 i B-40 i l'autopista AP-7, mitjançant un bypass amb el que s'aconseguirà desfogar a l'enllaç d'Abrera i alhora es descongestionarà l'autovia A-2 al seu pas per la zona industrialitzada entre les poblacions de Martorell i Abrera. Amb l'execució del nou corredor, quedaria garantit, de manera fluida, còmoda i segura, tots els moviments entre Barcelona (A-2 i AP-7), Terrassa (B-40), Lleida (A-2) i Tarragona ( AP-7). I tot i que no consta en aquest estudi, també ha de garantir l'enllaç amb la C-55 i Manresa, tot i que aquesta és una carretera de la xarxa de la Generalitat.