Castellví de Rosanes ha completat les obres d’arranjament i millora de la zona verda del carrer de Pedraforca, al barri de Can Sunyer. L’actuació va tenir una primera fase a finals del 2021 i aquests darrers dies s’ha acabat de completar. L’espai verd del carrer de Pedraforca té ara dos bancs per seure a l’ombra dels arbres i a la part interior del recinte, una nova tanca perimetral de fusta delimita el desnivell entre carrers. En la part exterior, s’ha instal·lat rocalla per evitar que els vehicles envaeixin la zona verda.